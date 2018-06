James Rodríguez y sus lesiones generan dudas para debut en Rusia

James Rodríguez tiene sobre sus hombros sin duda el peso de todo un país como Colombia en esta Copa del Mundo, que debutará el próximo martes ante Japón. El jugador del Bayern no ha tenido mucha suerte con las lesiones en esta temporada sobre todo y es vital que llegue en perfecto estado.

Con cada partido que pasa en Rusia las estrellas futbolísticas van debutando en sus respectivas selecciones y a falta de unos cuantos, James Rodríguez estará este martes en mirada de todos, dando de que hablar con lo que haga o deje de hacer.

James durante un partido con Colombia | AP

De acuerdo con Defensa Central, James vuelve a un Mundial y lo hace con la sospecha de ver que versión del colombiano nos encontramos ya que no ha tenido su mejor temporada en cuanto a las lesiones. De hecho, en su temporada en el Bayern ha pasado por cuatro fuertes periodos de lesiones, sobre todo al inicio de la campaña. Dichos tropiezos hicieron peligrar su futuro y pusieron un gran bache en su carrera con el cuadro bávaro.

En agosto sufrió una distención muscular en un partido de pretemporada y no participó en el comienzo de la Bundesliga, sólo dos meses después se lesionó la espalda y tampoco pudo debutar en la Copa Alemana y por si no fuera poco, al mes siguiente James sufrió una conmoción cerebral durante el partido ante el Borussia Mönchengladbach.

Pero esto no acabó aquí, pues en febrero, el colombiano sufrió una induración muscular durante los octavos de final de Champions por lo que estuvo un tiempo sin jugar. Recientemente con Colombia, James no se entrenó con su selección y saltaron todas las alarmas, pero tranquilidad, todo es fruto de la fatiga muscular y la ansiedad por el comienzo de un Mundial donde Colombia no parte como favorita, pero que seguro dará mucha guerra...y liderada por James.

El jugador de 26 años sumó 8 goles y 14 asistencias en 39 partidos con el club de Münich para la pasada temporada 2017-2018.

Rodríguez eufórico con la selección de Colombia | AFP

En Brasil 2014 se quedó en el camino de los cuartos de final, al perder ante Brasil 2-1. James anotó 6 goles en esa competición.

Colombia jugará el próximo martes 19 de junio contra Japón en punto de las 7:00 hrs. (Tiempo del centro de México) en el Mordovia Arena, ciudad de Sarask.