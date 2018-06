Luis Suárez lleva a Uruguay a octavos en Rusia

Rostov del Don, Rusia.- Luis Suárez y Uruguay tuvieron mucho que festejar el miércoles, pese a un resultado más bien discreto. El ariete del Barcelona alcanzó las 100 apariciones con la Celeste, marcó un tanto en la primera mitad y la selección uruguaya se aferró a un triunfo de 1-0 sobre Arabia Saudí para sellar su boleto a octavos de final en Rusia.

Suárez marcó a los 23 minutos con la fórmula que le ha resultado a Uruguay en este Mundial. Remató de zurda un saque de equina ejecutado desde la izquierda por Carlos Sánchez, quien dispuso de su segunda asistencia del torneo, ambas a balón parado.

Aspectos del partido. Foto: AP

La delantera sudamericana generó varias oportunidades, en particular en la segunda mitad, con la dupla de Suárez y Edinson Cavani. Sin embargo, el calor de 32 Celsius en Rostov del Don y una zaga que corrigió notablemente la fragilidad evidenciada en su partido anterior impidieron otro marcador abultado en contra de los saudíes.

En la víspera, el técnico argentino de Arabia Saudí, Juan Antonio Pizzi, había prometido que combatirían fuego con fuego ante la "Garra Charrúa". Los saudíes cumplieron con el cometido.

Muy amarrado estuvo el partido. Foto: AP

El cuadro árabe dominó la posesión del balón y encontró mayores espacios gracias a la buena circulación por el centro del campo en la primera mitad. En el complemento generó un par de ocasiones frente al marco de Fernando Muslera, en particular por medio de Hatan Bahbri y un activo Salem Al-Dawsari.

Uruguay dejó así definida la situación de los clasificados en el Grupo A, una fecha antes de que concluya la primera fase. Tiene garantizado el boleto a octavos de final, lo mismo que Rusia, a la que se medirá en su próximo compromiso para definir el primer puesto.

La porra de Uruguay celebrando su triunfo. Foto: AP

El martes, Rusia doblegó 3-1 a Egipto, que quedó oficialmente eliminado, lo mismo que los saudíes.

Por lo menos, Arabia Saudí mejoró considerablemente tras ser goleada 5-0 por Rusia en el encuentro inaugural. Pero no ha ganado un juego del Mundial desde 1994 y no anota en el certamen desde un empate 2-2 con Túnez en el primer juego de la fase de grupos de 2006.

En contraste, Uruguay no ganaba los primeros dos partidos de un mundial desde Suiza 1954.