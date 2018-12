Rubén Romano ve pareja la final entre Cruz Azul y América

El entrenador argentino Rubén Omar Romano, quien dirigió al América y al Cruz Azul, aseguró hoy que la final entre ambos cuadros por el título del Apertura 2018 será pareja y de alto nivel.

“Veo la final pareja porque los dos llegan bien. Es una oportunidad para Cruz Azul de vengarse; aunque su campaña fue buena, necesita el título; si no, no servirá de nada. En América es prioritario el campeonato porque no pueden perder ante este rival. Son dos equipos diferentes que merecen ser campeones”, dijo Romano.

Rubén Omar Romano en su paso como director técnico en el futbol mexicano/Jam Media

Según el estratega, Cruz Azul tiene mucho orden defensivo y se sus jugadores se comprometen en virtud de la estrategia.

Esta vez contrataron refuerzos exactos, ideales para el sistema de juego y sobre todo los tuvieron a tiempo para empezar la pretemporada y llegar hasta este punto en uno de sus mejores momentos”, dijo.

En relación con el América, equipo con el que arribó al futbol mexicano en 1981 después de pasar dos años en Huracán de Parque Patricios, Romano estimó que tiene mucha fuerza en el ataque y prueba de ello es la cantidad de goles en la liguilla (12 en 4 partidos).

“En cuanto a individualidades veo mejor al América, es decir, Cruz Azul es un conjunto, pero en relación a la calidad de los hombres que están en el campo, América es mejor, tiene más variantes y un abanico amplio de cambios. En Cruz Azul están ajustados a lo que tienen en el terreno de juego, en América, al contrario, pueden tener más modificaciones”, observó.

Rubén Omar Romano jugó en ocho equipos en México y dos en Argentina, Huracán y San Lorenzo. Se retiró en 1995 y tres años después le dieron su primera oportunidad como entrenador en Celaya. Para el 2005, armó un gran equipo en Cruz Azul al que tenía en los primeros lugares, pero un secuestro que sufrió coartó su trabajo.

“La directiva de Cruz Azul se portó sensacional conmigo. Después de la experiencia tan amarga que pasé me apoyaron al cien por ciento y quedé lastimado por todo lo sucedido; era una gran oportunidad para ser campeón. Lloré mucho por las circunstancias que rodearon mi estancia en la Máquina, un equipo que sin duda busca venganza contra las Águilas por la final perdida en el 2013”, señaló.

Hace cinco goles los Azules sufrieron una de sus derrotas más dolorosas. Llevaban dos goles de ventaja a cinco minutos de terminar el campeonato en casa de su rival más enconado, pero se echaron atrás, fueron alcanzados y perdieron el título en serie de penaltis.

En el 2008, el América, inmerso en una crisis de resultados y en constantes cambios de plantel, le brindó a Romano la oportunidad de dirigir, sin embargo sus números fueron devastadores. De 9 partidos perdió 8 y empató 1.

Estuve un tiempo corto en América. Le tengo cariño porque fue el equipo que se fijó en mí cuando tenía 21 años en Argentina y jugaba en Huracán. No pude hacer lo que intentaba y nos fue mal. Vino el cambio de presidencia y no me quedo más que renunciar”, recordó.

Romano, tiene pensado asistir al estadio Azteca este domingo para el juego de vuelta porque asegura que es la final más importante del último lustro en el futbol mexicano. Considera que la presión es para el Cruz Azul y la exigencia para el América.