Maradona desmiente problemas de salud

Buenos Aires, Argentina.- El ex astro del futbol Diego Maradona negó hoy que haya sufrido un problema de salud tras el partido que el seleccionado argentino ganó 2-1 a Nigeria en el Mundial de Rusia.

“Hola mi amor, acabamos de aterrizar en Moscú. Ni (paro) cardiorrespiratorio ni lesión ni nada, al contrario”, le dijo el ex jugador a su pareja, Rocío Oliva, en un audio que le envió vía WhatsApp y que le pidió que difunda a los medios.

De esta manera, Maradona, de 57 años, salió al cruce de los rumores surgidos en las redes sociales, que hablaban de una descompensación por consumo de drogas o alcohol e, incluso, hasta anunciaban su muerte en Rusia.

No sé de dónde sacaron que yo con coso (sic) de cardio (NdR: problema del corazón), que me tuvieron que dar una inyección de adrenalina, me parece todo muy loco, muy estúpido”, enfatizó.