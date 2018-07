Maradona arremete contra la AFA, es un desmadre

Buenos Aires, Argentina.- Diego Maradona aseguró que la Asociación del Futbol Argentino (AFA) es un “desastre”, que los directivos son “corruptos” y que se necesita una reestructuración, pero evitó hablar del posible reemplazo de Jorge Sampaoli como seleccionador.

“Vos tenés que empezar la casa por los cimientos y hoy la casa madre del futbol es un desastre”, dijo el campeón del mundo en México 1986 al canal América.

Al ser consultado sobre si le gustaría ser el seleccionador, tras la salida de Sampaoli, Maradona evitó responder.

No, no, no, no, no, no y no. Yo no hablo del técnico, yo hablo de dirigentes que sepan lo que hacen”, sentenció.