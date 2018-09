Un comprometido Maradona es presentado con Dorados

Culiacán, Sinaloa.- Feliz y comprometido, así se mostró Diego Armando Maradona en su presentación oficial como director técnico de Dorados de Sinaloa, equipo con el cual mencionó querer estar por mucho tiempo.

Acompañado del Presidente del equipo, José Antonio Núñez, así como del Director Deportivo, Juan Pablo Santiago, fue presentado el 'Pelusa' en la capital sinaloense.

Ante una gran cantidad de prensa local, nacional e internacional, Maradona se comprometió a trabajar duro en busca del ascenso a la Primera División del futbol mexicano.

El ex astro del futbol mundial mencionó en conferencia de prensa que “viene a trabajar y a dejar el corazón” en esta nuevo reto, su primer trabajo como entrenador en el balompié azteca.

No venimos de paseo, no venimos de vacaciones, si no a trabajar y darle una mano a los muchachos. Si la gente está con nosotros, más lo que yo pueda inyectar a los jugadores anímicamente, va a ser bravo ganarnos”.