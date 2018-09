Llegó el día, Maradona será presentado hoy como técnico de Dorados

Como dice el dicho, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue, lo que parecía una fantasía en un principio para los aficionados de Dorados, hoy se hará realidad de manera oficial, cuando el conjunto del Ascenso MX presente a Diego Maradona ante los medios.

El ex astro del futbol argentino llegó desde el sábado a la ciudad de Culiacán para presentarse ante las autoridades de Dorados de Sinaloa donde causó un gran revuelo en el aeropuerto ante los aficionados del “Gran pez” y medios de comunicación.

Diego Maradona a su llegada a la ciudad de Culiacán/AFP

El “Pelusa” será presentado esta tarde como nuevo director técnico de Dorados de Sinaloa, la presentación será alrededor de las 14:00 horas para después tener su primer entrenamiento con sus pupilos.

�� Nombre: Diego Armando Maradona.

✈️ Salida: Ciudad de México.

�� Destino: Culiacán, Sinaloa.

�� Objetivo: Dirigir al Gran Pez. pic.twitter.com/UdKwsF8xS5 — #HazlaDeDiez (@Dorados) 9 de septiembre de 2018

El club de la capital del estado de Sinaloa lanzó una convocatoria a sus seguidores para que estén presentes durante el primer entrenamiento de Diego Maradona al frente de Dorados, el cual será hoy a las 18:00 horas en el Estadio Banorte.

Desde su llegada a Culiacán, Maradona había estado en el hotel revisando material audiovisual sobre el equipo, así lo dio a conocer Luis Islas, auxiliar que acompaña al Diez desde Emiratos y también estará en Culiacán.

Islas reveló que desde el sábado que Maradona llegó a Culiacán se han puesto a revisar videos del equipo para conocerlo poco a poco, por lo que el trabajo ya comenzó desde el día uno.