eLiga MX: Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy 1 mayo de la Jornada 7

Con casi de la mitad del torneo en marcha, la eLiga MX sigue un poco apretada en sus posiciones de la tabla general pero en caso de ganar algunos equipos en esta fecha podrían encaminarse para lograr alejarse de sus rivales.

Este viernes inicia la actividad de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2020. Desde la Frontera los Bravos de Juárez reciben a Santos Laguna uno de los equipos fuertes de la competencia. El juego dará inicio en punto de las 14:00 hrs a través de TUDN.

Más tarde el Puebla le hace los honores al Toluca que en los últimos juegos había perdido el rumbo pero parece que lo recuperó. Las acciones darán inicio a las 17:00 hrs a través de TV Azteca.

ePLAAAAAY BAAAAAALL en punto de las 5 ⚾️ ¡Regresaremoos a la senda del triunfo!☝��



Una hora donando en el #Franjatón�� por cada gol que reciba mi @santorme ��#LaFranjaQueNosUne��https://t.co/G3WJqECbyL — eClub ePuebla�� (@ClubPueblaMX) May 1, 2020

Y para cerrar la actividad de este viernes el Atlas recibe al Pachuca, partido del cual se espera un buen accionar de los rojinegros que en la semana perdió ante América. El inicio del juego se tiene pactado para las 17:30 hrs y será en vivo por TV Azteca.

¡Hoy vamos por @AztecaDeportes!



No te pierdas el duelo de Jairo Torres en la #eLIGAMX, en punto de las 17:30 horas. #LateConFuria ��⚫️ pic.twitter.com/W9IsjxcLVG — Atlas FC (@atlasfc) May 1, 2020

Resto de la Jornada 7 de la eLiga MX

Sábado

Pumas vs Monarcas | TUDN | 14:00

León vs Necaxa | TUDN | 14:30

Monterrey vs América | TV Azteca | 19:00

Domingo

Querétaro vs San Luis | Imagen TV | 13:00

Cruz Azul vs Tigres | TUDN | 14:00

Tijuana vs Chivas | TUDN | 14:30