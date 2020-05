eLiga MX: Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy 2 de mayo de la Jornada 7

La Jornada 7 de la eLiga MX llega a su mitad y para este día se tiene programados 3 partidos que son fundamentales para el acomodo de la tabla general de cara al cierra este domingo.

El primer partido está a cargo de los Pumas vs Monarcas, el juego dará inicio en punto de las 14:00 hrs y podrás verlo totalmente en vivo por TUDN, los encargados esta tarde para manejar los controles son, por parte de los Pumas salta Juan Pablo 'Capitán' Vigón para intentar recuperar lugares. Y del lado de la Monarquía el arquero Luis Malagón.

Más tarde el actual sublíder que en caso de ganar se quedaría con el primer lugar, León recibe a Necaxa quienes no han podido salir adelante en el torneo. El partido está pactado a jugarse en punto de las 14:30 hrs por TUDN. Los controles están en manos de Nicolás Sosa del León y del Necaxa con Kevin Mercado.

Y para cerrar la actividad de este sábado uno de los partidos más atractivos de la jornada, Monterrey recibe al América en punto de las 19:00 hrs en vivo por TV Azteca. Este partido tendrá frente a frente a Eric Cantú por parte de Monterrey y a Nicolás Benedetti por el América.

Resultados al momento y partidos pendientes

Viernes

Bravos 1 - 3 Santos

Puebla 1 - 2 Toluca

Atlas 3 - 0 Pachuca

Domingo

Querétaro vs San Luis | Imagen TV | 13:00

Cruz Azul vs Tigres | TUDN | 14:00

Tijuana vs Chivas | TUDN | 14:30