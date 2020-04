eLiga MX: Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy 27 de abril

Esta tarde da inicio la Jornada 6 de la eLiga MX 3 partidos disponibles este lunes para abrir con todo la semana. La fecha anterior entregó muchas sorpresas como el nuevo dominio del Atlético San Luis hasta la mala temporada de Tigres y Cruz Azul.

Para este lunes inicia la actividad con Monterrey vs FC Juárez, el partido está pactado a iniciar en punto de las 14:00 hrs y se podrá ver totalmente en vivo por TUDN. Los controles estarán a cargo de Luis Cárdenas(MTY) y Eder Borelli (JRZ)

Más tarde Santos recibe a Tigres, un necesitado equipo felino. El juego iniciará en punto de las 14:30 hrs en vivo por TUDN. En este duelo se juega la dignidad del club universitario, de perder llegarían 6 juegos sin conocer la victoria. Eduardo Aguirre (SAN) y Francisco Venegas (TIG)

Y para cerrar la actividad de lunes Monarcas le hace los honores a Tijuana, dos equipos que mantienen el perfil bajo pero que aun no pueden ser dados por muertos. El juego iniciará en punto de las 20:00 hrs a través de TV Azteca. César Huerta (MON) y Miguel Barbieri (TIJ)

La noche se pintará de Rojo y Amarillo cuando enfrentemos a @Xolos en la #eLIGAMX ❤️�� pic.twitter.com/wtks9sYLEZ — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) April 27, 2020

Resto de la Jornada 6 de la eLiga

Martes

América vs Atlas | 14:00 | TUDN

Necaxa vs Querétaro | 14:30 | TUDN

Pachuca vs Puebla | 20:00 | TUDN

Miércoles

Chivas vs Cruz Azul | 14:00 | Chivas TV

Toluca vs Pumas | 14:30 | TUDN

San Luis vs Léon | 19:00 | TUDN