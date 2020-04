eLiga MX: Dónde y qué hora ver los partidos de hoy 20 de abril

Luego de 3 Jornadas jugadas al máximo nivel la eLiga MX está entrando en un punto donde los jugadores ya han comenzado a conocer a sus rivales y cada vez los partidos se ponen más cerrados y difíciles.

Este lunes inicia la fecha 4 del Clausura 2020 con 3 grandes partidos, de los 6 equipos que esta tarde verá actividad Puebla, San Luis y Atlas son los que mejor han mostrado sus armas en la delantera.

Juegos de este lunes 20 de abril

Necaxa vs Puebla | 14:00hrs | TUDN

Atlético San Luis vs Chivas | 14:30 | TUDN

Atlas vs Tijuana | 20:00hrs | TV Azteca

Los actuales lideres de la competencia son León y Pumas quienes han sabido manejar sus resultados y han ganado 3 de 3 para sumar 9 unidades, aunque también, Puebla y San Luis son otros dos equipos que tiene 7 unidades y mantienen el invicto.

Los equipos restantes de este primer día de actividad como Necaxa, Chivas y Tijuana han sido muy irregulares en sus partidos, Chivas no ha podido ganar, viene de una goleada de 7-1 y un empate a 0.

El resto de los partidos se jugaran a partir de este martes y miércoles con los 6 juegos faltantes para completar las primero 4 fechas del campeonato.