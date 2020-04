eLiga MX: Empates cardíacos de Chivas y San Luis en la Jornada 1

Este sábado continúan las acciones de la eLiga MX, hasta el momento se han jugado 2 de 3 partidos programados para el día de hoy pero lo que se ha podido rescatar de estos encuentros en la contundencia y las estrategias de cada jugador para lograr mantener el resultado.

En una primera instancia, Julián Quiñones jugador de Tigres recibía a Luis Reyes jugador del Atlético San Luis para su respectivo encuentro el cual tuvo que retrasarse por algunos minutos por la mala conexión del equipo norteño.

En un partido con menos emociones pero si con 4 goles, lograron divertir a los espectadores, en un primer tiempo poniéndose en ventaja Luis Reyes, intentó manejar el resultado pero Quiñones supo darle la vuelta y con Enner Valencia conectado marcó su doblete para poner contra las cuerdas al San Luis, pero no contaban con la última jugada y tras un descuido en los despejes de la defensa aprovechó el jugador visitante para poner el 2-2 definitivo.

Por otro lado una hora más tarde desde la casa de Dieter Villalpando de Chivas y Diego Rolán de FC Juárez entregaron un juego sumamente entretenido, solo en el primer tiempo se anotó en varias ocasiones. De la misma forma que el juego anterior, hubo momentos en los que los jugadores no corrían riesgos para no perder la ventaja o no conceder más goles.

Juárez se fue adelante 5-4 en los últimos minutos del partido pero en tiempo de compensación Chivas con una jugada fortuita dentro del área pudo disparar para vencer al arquero local para el empate final de 5-5.

Esta noche para cerrar la jornada sabatina, Monarcas recibe a Toluca, de parte de la Monarquia juega Paolo Medina y de los Diablos Felipe Pardo toma el mando, el juego será en punto de las 20:00 hrs tiempo del centro de México y será transmitido por TV Azteca en su página web y redes sociales.