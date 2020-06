eLiga MX: Jugadores de Chivas piden se repita el Clásico, dicen que hubo desventaja

Ciudad de México.- La eLiga MX está viviendo su primera Liguilla virtual y ha presentado la primera queja de un equipo. Chivas quien resultó eliminado de la competencia a manos del América en los cuartos de final ha revelado a través de sus jugadores como Alexis Vega y Antonio Briseño que Fernando Beltrán jugó con desventaja gracias al Share Play.

También a las quejas se sumó el jugador profesional Alberto Ávila quien consideró que el jugador del América Santiago Cásares tuvo la total ventaja ya que el partido se creó desde su consola lo que le dejó ciertos retrasos en la pantalla a Beltrán que condicionaron sus desempeño.

Se tendría que repetir toda la liguilla, la ventaja siempre la tuvo el que invita a su Share Play... pero eso pasa por no preguntarle a gente que sabe sobre el tema.����‍♂️

No se que vaya a pasar pero espero que sirva como aprendizaje para que despumes se hagan las cosas bien. https://t.co/7A1mG3nXk3 — Beto (@Beto19Avila) June 10, 2020

¿Pero qué es el Share Play?

Para los conocedores de FIFA, fácilmente sabrán las ventajas o desventajas que tiene jugar de esta manera, para lo que no tienen idea, esta modalidad se utilizó para que el juego pudiera irse a tiempos extra o en su defecto a los penales, dando desde el inicio del juego esas opciones. Y como Cásares y América quedaron en mejor lugar de la tabla pudieron organizar el juego desde su consola.

Lo que no se menciona que para el jugador que juega como "invitado" en este modo su experiencia de juego es distinta, ya que no tiene la misma reacción que el rival por el delay que el videojuego ocasiona en su consola.

Es por eso que los jugadores piden a la Liga MX repetir el partido tal como se hizo en el juego de Monarcas y Chivas de hace unas semanas por problemas técnicos. La única desventaja que tendría Chivas si presenta su queja es que los duelos previos como el León vs Santos y el Toluca vs San Luis también se jugó igual y no hubo quejas de los jugadores o sus equipos.

Te puede interesar

América elimina a Chivas de la eLiga Mx

La final de la Copa Mx ya tiene fecha oficial

Liga MX Femenil sufre más de 100 bajas después de la Pandemia