eLiga MX: Tabla General Jornada 2, tres equipos comandan el liderato

México.- El León, el Puebla y los Pumas, únicos equipo con seis puntos en la eLiga Mx, disputan en la tercera jornada el liderato de la competición.

El León, primer lugar por mejor diferencia de goles, derrotó en sus primeros dos partidos al Querétaro (3-2) y al Santos (1-4). Ambas victorias fueron conseguidas por el uruguayo Nicolás Sosa, quien apunta a ser el jugador titular en el enfrentamiento ante el Pachuca.

Sosa, además de obtener el primer puesto para el León, lidera la tabla de goleadores con siete goles, los mismos que Kevin Álvarez, de su rival Pachuca.

Te puede interesar: Eliga MX: Dónde y a qué hora ver los juegos de la Jornada 3

El Puebla, comandados por Santiago Ormeño, vencieron en la primera fecha 3-0 al América del colombiano Nicolás Benedetti y en la segunda 1-2 al Atlas del argentino Luciano Acosta. Por estos resultados, el equipo del centro de México es la mejor defensiva con sólo un gol permitido.

Te presentamos la selección de los #MejoresGoles que nos regaló la actividad de la #Jornada2 del #Desafío �� #eLIGAMX



¿Cuál consideras es el mejor? pic.twitter.com/ygzzqbZHfm — #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) April 16, 2020

Los Pumas, que en el primer partido alinearon a Juan Pablo Vigón y en el segundo a Alan Mozo, enfrentarán al Monterrey, noveno lugar con tres unidades.

En la primer fecha, los Pumas derrotaron 2-1 al Pachuca y en la segunda 1-3 al Juárez FC.

El Cruz Azul, único equipos sin puntos, buscará en la tercera jornada salir del fondo de la clasificación. Al momento, el ecuatoriano Jonathan Borja ha sido el jugador que controló a los celestes.

En el primer partido, perdió 1-4 ante Acosta y el Atlas, en un duelo en el que Borja no configuró a sus futbolistas con un 85 de calificación, lo que lo puso en desventaja.

Tabla General Jornada 2 | Debate

En la segunda fecha, perdió 2-0 ante el San Luis de Juan Portales. En la tercer jornada, los celestes eligieron a Santiago Giménez como titular para el duelo ante Santos Laguna.

La eLiga Mx fue presentada la semana pasada y es una iniciativa que los equipos del fútbol mexicano encontraron para competir durante la pandemia de la COVID-19 que le obligó a suspender el torneo Clausura 2020 el 15 de marzo.

El certamen virtual mantiene el mismo calendario que el físico con 17 jornadas de fase regular y una fase final de la que saldrá un campeón.

Partidos de la tercera jornada

Viernes

FC Juárez vs Monarcas | 14:00hrs | TUDN

Necaxa vs Atlético San Luis | 15:00hrs | TUDN

Tijuana vs América | 21:30hrs | TV Azteca

Puebla vs Querétaro | 22:30hrs | TV Azteca

Sábado

Tigres vs Atlas | 13:00hrs | TUDN

Cruz Azul vs Santos | 14:00hrs | TUDN

Domingo

Pumas vs Monterrey | 14:00hrs | TUDN

Chivas vs Toluca | 15:00hrs | TUDN, TV Azteca, Chivas TV

León vs Pachuca | 20:00hrs | TUDN, Claro Sports