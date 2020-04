eLiga MX: Tabla General Jornada 5 Clausura 2020 y hay nuevo líder

Muchas sorpresas ha dejado esta jornada 5 de la eLiga MX desde la tercera victoria del Club América, que Tigres y Cruz Azul siguen hundidos en el fondo de la tabla y el inicio de un nuevo reinado con el Atlético de San Luis.

5 de 17 fechas culminaron con resultados importantes de cara a al segundo tercio de torneo, el día vienes los partidos iniciaron con la derrota de FC Juárez cuando recibió al Necaxa, el marcador fue un 2-1, más tarde el Atlas impuso sus condiciones y goleó a Monarcas 4-0 pero los goles no acabaron ahí pues Santos y un encendido Nicolás Sosa se despachó en grande y goleó al Puebla 6-0.

Para el sábado se dio la primer sorpresa de la jornada y es que las Chivas ganaron su primer juego del torneo y no solo ganaron si no que golearon a los Tigres que no encuentran la suya, (0-4). Más tarde Cruz Azul sigue decepcionando a su gente y cayó 2-4 ante el Pachuca y para cerrar la jornada del sábado Toluca no tuvo piedad de Xolos y con un 1-3 finalizó el duelo.

Este domingo siguieron los partidos con el Querétaro recibiendo al América, los de amarillo con un Gio Dos Santos inspirado goleó 1-3 a los Gallos, minutos después Pumas cayó una vez más ante el San Luis 1-2 quien ahora es el líder del torneo. Y la jornada acabó con un empate a 3 entre León y Monterrey.

El goleador sigue siendo Nicolás Sosa con 16 goles y marca cada 23 minutos, mientras que el goleador virtual lo comanda Vítor Dávila con 9 goles. La mejor ofensiva la tiene Santos con 18 dianas a favor y la mejor defensiva San Luis con 3 goles en contra.

Partidos Jornada 6

Lunes

Monterrey vs FC Juárez | 14:00 | TUDN

Santos vs Tigres | 14:30 | TUDN

Monarcas vs Tijuana | 20:00 | Azteca

Martes

América vs Atlas | 14:00 | TUDN

Necaxa vs Querétaro | 14:30 | TUDN

Pachuca vs Puebla | 20:00 | TUDN

Miércoles

Chivas vs Cruz Azul | 14:00 | Chivas TV

Toluca vs Pumas | 14:30 | TUDN

San Luis vs Léon | 19:00 | TUDN