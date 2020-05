eLiga MX: Tabla General Jornada 7 Clausura 2020, León líder invicto

Luego de 9 partidos divididos en 3 días finalizaron 7 fechas de la eLiga MX, lo que marca prácticamente la mitad del torneo regular, a partir de este momento los resultados obtenidos son fundamentales para asegurar o perder la oportunidad de acceder a la fiesta grande del futbol mexicano virtual.

Las acciones iniciaron el viernes con los partidos de Bravos cayendo ante Santos 2 a 1, luego con la victoria de Toluca sobre el Puebla por el mismo marcador y además representó la caída por segunda vez de Santiago Ormeño de la Franja. Y para cerrar la actividad del viernes el Atlas no tuvo piedad y goleo al Pachuca 3-0.

Para el sábado los Pumas que quieran regresar al máximo nivel fueron superados por Monarcas por 3-4, el equipo sensación del torneo es el León y Nico Sosa el jugador estrella de la Liga, golearon al Necaxa 5-1 y para cerrar los juegos del sábado el América perdió ante el Monterrey también por goleada de 4-1.

Ya para este domingo San Luis alarga la agonía de Queretáro que no ha podido ganar aun y lo goleo 3-5, luego el Cruz Azul sumo se derrota número 7 siendo el peor equipo de la liga, al caer 1-3 contra Tigres y como último juego las Chivas fueron de visita a la frontera y ganaron 2-0 a Tijuana.

El máximo anotador manejando el control es Nicolas Sosa con 27 dianas anotando cada 20 minutos, mientras que el goleador virtual lo sigue manteniendo Víctor Dávila con 11 goles. La mejor ofensiva es para Léon con 27 goles y la mejor defensiva para el Toluca con solo 6 goles en contra.

¿Quién será el #LíderGoleadorMX ⚽? #NicKiller se mantiene en la cima.



Te presentamos el Top �� del #Desafío �� #eLIGAMX al cierre de la #Jornada7



➡️ Nicolás Sosa

➡️ Eric Cantú

➡️ Carlos Gutiérrez

➡️ Luciano Acosta

➡️ Kevin Álvarez

➡️ Fernando Beltrán pic.twitter.com/8t2z9hkPp8 — #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) May 3, 2020

Jornada 8 del Clausura 2020

Lunes

Pachuca vs Querétaro | TUDN | 14:00

Tijuana vs Puebla | TUDN | 14:30

Monarcas vs Cruz Azul | TV Azteca | 20:00

Martes

Tigres vs Pumas | TUDN | 14:00

America vs Necaxa | TUDN | 14:30

Santos vs Atlas | 20:00

Miércoles

Chivas vs León | Chivas TV, TUDN y Azteca | 14:00

Toluca vs Monterrey | TUDN | 14:30

San Luis vs Bravos | TUDN | 19:00