eLiga MX: Tabla General de la Jornada 1, Santos líder al momento

Terminó la primera fecha de la eLiga MX y varios equipos muestran casta de campeón, se dieron resultados muy esperanzadores con las goleadas de Santos, Toluca, Atlas y Puebla. Sin dejar fuera a los otros equipos que ganaron con marcadores un poco más apretados.

Este viernes inició la actividad con 3 partidos, Necaxa cayó 2-4 ante Monterrey, más tarde Cruz Azul de local perdió 1-4 contra el Atlas y como la sorpresa de la jornada el Puebla goleó 3-0 al América.

Para el sábado, Tigres y San Luis lograron un cardíaco empate a 2, más tarde en otr empate pero de muchos goles Chivas y Juárez igualaron a 5 y para cerrar el día Toluca le hizo la diablura a Monarcas y lo goleó 0-4.

Ya para finalizar la jornada 1 este domingo León ganó 3-2 al Querétaro, un poco más tarde Pumas fue el único grande que ganó y lo hizo 2-1 ante Pachuca y como juego final Xolos no pudo contra el poderío de Santos y perdió 1-5.

La tabla en sus primeros 8 lugares se conforma así: Santos Laguna (3), Toluca (3), Atlas (3), Puebla (3), Monterrey (3), León (3), Pumas (3) y Juárez (1), el actual goleador es Raúl Octavio Rivero, jugador del Santos Laguna que anotó 5 en un partido.

Tabla General | Debate

Jornada 2 - Partidos

Lunes

Toluca vs Necaxa | 14:00hrs | TUDN

Atlático San Luis | 15:00hrs | TUDN

Atlas vs Puebla | 20:00hrs | TV Azteca

Martes

FC Juárez vs Pumas | 14:00hrs | TUDN

Pachuca vs Chivas | 15:00hrs | TUDN

Monterrey vs Monarcas | 20:00hrs | TV Azteca

Miércoles

Santos vs León | 14:00hrs | TUDN

América vs Tigres | 15:00hrs | TUDN

Querétaro vs Tijuana | 20:00hrs | Imagen TV