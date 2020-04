eLiga MX: Tigres y Cruz Azul las decepciones del torneo virtual

Terminó la actividad de este sábado con solo dos partidos, Cruz Azul recibiendo a Santos Laguna, mientras que Tigres le hacia los honores al Atlas pero vaya sorpresa que se llevaron los equipos dirigidos por Tuca Ferretti y Robert Dante Siboldi.

En el primer juego Tigres con representación de Francisco Venegas mientras del lado de los Rojinegros estaba Luciano Acosta. Desde un inicio del partido se miraba más concentrado el atlista y en pocos minutos lo hizo valer en el marcador. Por parte de los norteños Venegas nunca pudo encontrarse con el control. El resultado final fue un escandaloso 6-0 favor del Atlas.

Con ese marcador los dirigidos por Rafa Puente siguen escalando lugares en la tabla general, al sumar 3 unidades más.

Casi de inmediato pero desde la cancha del Estadio Azteca el Cruz Azul recibía al Santos. Santiago Giménez por parte de los celestes mientras que de los Guerreros Eduardo Aguirre tomó el control.

Giménez en su cumpleaños no pudo contra la también juventud del 'Mudo' Aguirre que con una jugada fortuita en el primer tiempo se fue arriba, poco duró el gusto cuando Santiago anotó con Santiago el empate. Las cosas tomarían un rumbo distinto. El equipo de la Laguna salió más concentrado y terminó llevándose la victoria en la segunda mitad, aunque el marcador quedó muy cerrado con un 4-3 aun así fue derrota para el Cruz Azul, la tercera consecutiva.

Entre Tigres y Cruz Azul solo se junta un punto conseguido por los felinos en la fecha uno ante San Luis. Es una realidad que no han jugado mal pero los resultados no acompañan.

Con estos juegos finaliza la actividad de este sábado. Mañana regresa le eLiga MX con los 3 partidos restantes de la Jornada 3 del Clausura 2020 virtual.

Partidos restantes de la Jornada 3

Domingo

Pumas vs Monterrey | 14:00hrs | TUDN

Chivas vs Toluca | 15:00hrs | TUDN, TV Azteca, Chivas TV

León vs Pachuca | 20:00hrs | TUDN, Claro Sports