Cavani salva un punto para el París SG en Estrasburgo

París, Francia.- Un gol de penal del delantero uruguayo Edinson Cavani en el último tramo del partido (71) evitó la que podría haber sido la primera derrota del París SG, líder destacado de la Ligue 1.

Kenny Lala había adelantado a los alsacianos poco antes del descanso (40), también desde los once metros, pero Cavani transformó la pena máxima dar un punto a su equipo.

“Hemos mostrado una bella reacción y mucha calidad en la segunda parte. Hemos controlado completamente el partido en el campo rival, con mucha posesión y ocasiones”, destacó el técnico del PSG Thomas Tuchel después del partido.

Edinson Cavani cobrando el penal para el empate del PSG/AFP

Tras haber hecho el pleno de 14 victorias en las primeras 14 jornadas, el equipo parisino encandena ahora dos empates consecutivos (tras el obtenido contra el Burdeos el pasado fin de semana) a una semana de que el PSG se juegue su futuro europeo en un partido decisivo en Belgrado contra el Estrella Roja.

El PSG, no obstante, no pudo contar con su estrella Neymar, ausente por molestias en el aductor, y Kylian Mbapé y Thiago Silva quedaron fuera del once inicial.

Pese al empate, el París SG mantiene una cómoda ventaja con respecto a sus perseguidores.

Jugadores del PSG celebrando la anotación de Edinson Cavani/AFP

Con sendas derrotas ante Rennes (2-0) y Nantes (3-2), Lyon y Marsella, a priori principales rivales de los parisinos en la lucha por el título, quedan fuera del podio provisional de la Ligue 1.