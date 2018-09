Óscar de la Hoya quiere ser el nuevo presidente de EU en 2020

Estados Unidos.- El famoso ex boxeador estadounidense pero de origen mexicano, Óscar de la Hoya está considerando "seriamente" postularse a la presidencia de Estados Unidos en el 2020.

De la Hoya detalló que su decisión final se encuentra pendiente y se confirmará una vez que su equipo de investigares en la materia regrese con los resultados.

Óscar de la Hoya. Foto: AFP

Lo que aún no se dijo, es que si el deportista 'se lanza' para llegar a La Casa Blanca buscará aliarse a un partido político o irá por la vía independiente. Tal información fue dada a conocer en el portal de noticias TMZ Live.

TMZ spots publicó el pasado lunes [ayer] lo que realmente convenció a Óscar ir por la presidencia de Estados Unidos.

"He tenido literalmente, a lo largo de los años, desde que me convertí en un profesional del boxeo, he tenido millones de personas que me dicen: 'Mira, ¿por qué no representas? ¿Por qué no te levantas y tienes una voz más grande? ' Y obviamente, la mayor voz que puedes tener es ser presidente", expresó.