El cielo recibe a un guerrero. Adiós, 'Cheque' Orozco

Los Mochis, Sinaloa.- En medio de la tristeza y consternación, familiares y amigos acudieron a la funeraria San Martín, en la ciudad de Los Mochis, para acompañar los restos del futbolista mochitense, Ezequiel Francisco Orozco Padilla.

El medio del futbol recibió este viernes la noticia que nadie quería conocer. El guerrero que luchó hasta el final en el partido de su vida finalmente fue superado. Quienes no pueden acompañarlo físicamente mostraron su apoyo en las distintas redes sociales para honrar a un joven que dio un ejemplo de vida.

Un guerrero ha llegado al cielo

El futbolista mochitense Ezequiel Francisco “Cheque” Orozco Padilla falleció este viernes tras dos años de luchar arduamente contra el cáncer de pulmón que lo afectaba.

La directiva de Murciélagos FC, último equipo con el que jugó como profesional, confirmó la terrible noticia. Orozco tenía tres días internado en un hospital privado de esta ciudad y finalmente a las 5 de la mañana del viernes su cuerpo no resistió más.

Sus inicios

Originario de Los Mochis, el hábil jugador tuvo sus primeros pasos dentro del balompié organizado en la categoría infantil, bajo las órdenes de Marcos Romero, con el equipo de Kuroda Hermanos. Tras un torneo, pasó a las filas de EL DEBATE 88, equipo con el que cosechó un sinfín de logros de la mano de Miguel Castillo y que lo llevaría hasta el máximo circuito de nuestro futbol. Castillo Loaiza recuerda la llegada de Orozco a sus manos, quien desde su primer entrenamiento se ganó el apodo de “Sheyla”, como era conocido en el ámbito local.

“Cuando él llegó yo no lo conocía. Me lo mandó su papá, que era amigo mío. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo que “Sheyla” y así le quedó; después supimos que así se llama su hermana”, comentó el experimentado estratega, visiblemente consternado por la pérdida.

Bernardo “Chico” Bon Soto, hoy visor de Monterrey, convencido de la capacidad de Ezequiel, lo llevó a probarse con las Chivas Rayadas del Guadalajara en 2002, y aunque tuvo una buena actuación no fue aceptado por la institución tapatía.

Al profesionalismo

Tras participar con Sinaloa en el Nacional de la categoría Juvenil Especial en 2005, fue invitado por Dorados de Sinaloa a sus Fuerzas Básicas bajo la tutela de José Luis “Güero” Real. Tras el descenso de los sinaloenses, Real se fue a Necaxa y se llevó a Orozco al conjunto rojiblanco.

Fueron los de Aguascalientes los que le darían la oportunidad de debutar en la Primera División, culminando un proceso corto pero exitoso en sus Fuerzas Básicas. La regla 20/11 generó una ventana de oportunidad para el “Cheque”, que fue pedido por Jaguares de Chiapas.

Con los felinos tuvo sus mejores actuaciones en el máximo circuito, ya que en la temporada 2009-2010 vio acción en 28 partidos en los que anotó 6 goles.

Tras el término del préstamo, regresó a Necaxa, con el que jugó en 66 encuentros, con 7 anotaciones.

En la Liga de Ascenso también defendió los colores de los Potros de Hierro del Atlante y el Altamira, de donde llegó a Murciélagos.

Desde su llegada al equipo de tierra natal, el habilidoso atacante se ganó un lugar en el once titular, gracias a su entrega y plurifuncionalidad. Sin embargo, el destino le tenía preparado un partido más complicado y en 2016, tras algunos meses de afecciones respiratorias, le fue detectada la enfermedad que terminaría con su existencia.

Tal y como fue en las canchas, Orozco mostró gran fortaleza en todo momento y su situación sirvió para unir de una manera sobresaliente al gremio futbolístico, incluso más allá de nuestras fronteras.

Apoyo

#fuerzacheque movió al mundo del futbol

Tras conocerse la noticia de que Ezequiel Orozco padecía cáncer de pulmón, el mundo del futbol se volcó en muestras de apoyo hacia el futbolista mochitense.

Murciélagos le renovó su contrato para que siguiera recibiendo atención médica adecuada y lanzó un reto para que un equipo de Primera División jugara contra ellos un partido amistoso en esta ciudad. Las Águilas del América fueron las primeras en responder al llamado y finalmente fue el 18 de julio cuando las Águilas visitaron el estadio Centenario en un encuentro histórico en el que lo recaudado se entregó a la Comisión del Jugador para apoyar al “Cheque” y a otros futbolistas que así lo requieren.

En un emotivo momento, Ezequiel Orozco llegó a la cancha para acompañar a los jugadores de ambos equipos al protocolo de inicio del juego y, tras recibir el gafete de capitán y tomarse fotografías, tomó el micrófono para agradecer el apoyo de los asistentes. Fue al minuto 11 cuando los capitalinos abrieron el marcador, por medio de Manuel Pérez, quien realizó un disparo en los linderos del área, que fue desviado por la defensa, dejando sin oportunidad a Alain Rashiv.

Para la segunda parte, ambas escuadras hicieron cambios en su alineación para dar oportunidad a más jugadores. Los locales comenzaron a verse mejor y al 63, Julián Cardozo fue derribado en el área y él mismo cobró el penal, engañando al arquero para el 1-1. Al 82, los nocturnos completaron la voltereta, en una jugada de pared en la que José “Pepe” López entró por izquierda y con un zurdazo a primer palo marcó el definitivo, que celebró de manera efusiva con Orozco.

Mundo del futbol envía condolencias

Después de un gran esfuerzo, Ezequiel Orozco no libró la batalla contra el cáncer y falleció el día viernes. Tras darse a conocer la noticia, no se hicieron esperar los mensajes de condolencia que tanto jugadores como clubes expresaron en las redes sociales.

Uno de los primeros en postear su opinión respecto al tema fue Oribe Peralta, futbolista del América, que estuvo muy involucrado en la situación del exjugador de Murciélagos. Además, participó en un partido que se realizó con la finalidad de recaudar fondos para apoyar el tratamiento del futbolista.

Fuiste alguien que siempre motivó a los demás a ser mejores, Es de gran orgullo para mi poder decir que estuvimos juntos en una cancha de fútbol, te vamos a extrañar.

El ‘Cheque’ fue canterano del Necaxa y debutó el domingo 22 de febrero del 2009 contra Cruz Azul. Pasó por Jaguares de Chiapas, Atlante, Estudiantes de Altamira y Murciélagos.

Para el futbol nacional es un duro golpe el perder a un futbolista como el mochitense Ezequiel Orozco, quien peleó hasta el último momento con su enfermedad y nunca bajó la cabeza.

El “Cheque” ha sido el único futbolista mexicano que ha unido fuerzas para el apoyo de un futbolista. Al saberse de su enfermedad, todo el gremio futbolístico se unió a la causa: grandes equipos como Águilas del América, Rayados de Monterrey, Correcaminos de la UAT y Atlético San Luis.

Un equipo de la magnitud de las Águilas del América pisó el pasto del estadio Centenario para jugar un duelo histórico a beneficio de Ezequiel Orozco. Fue una muestra de humildad y grandeza del conjunto de Coapa acceder a esta noble causa.

Dejas un gran vacío en el futbol nacional, tu equipo Murciélagos de Los Mochis y la afición de esta ciudad te llevará en sus corazones como el gran futbolista que fuiste: entregado, disciplinado y buen amigo. Descanse en paz, guerrero.

Hemos perdido a nuestro mejor hombre, nuestro mejor delantero ����

#PorSiempreCheque

Habrá minuto de aplausos al ‘Cheque’ en Liga, Ascenso y Femenil

La Liga Bancomer, el Ascenso Mx y la Liga Mx Femenil darán un minuto de aplausos previo a cada juego del fin de semana por el fallecimiento de Ezequiel ‘Cheque’ Orozco.

Su último partido como profesional fue el 11 de noviembre del 2016 entre Murciélagos FC y TM Futbol Club. Ya con la enfermedad detectada en su cuerpo, tocó dos balones, salió de cambio y recibió un pequeño homenaje.