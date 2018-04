El Atlético hará un homenaje a Torres, tras anunciar su salida del club

Madrid, España.- El Atlético de Madrid anunció este lunes que en el partido de la última jornada de esta liga española, contra el Eibar, hará un homenaje al delantero Fernando Torres, que reveló hoy que terminará su etapa en el club a final de temporada.

Ese partido de la última jornada del campeonato liguero, previsto para el fin de semana del 19 y el 20 de mayo en el estadio Wanda Metropolitano, servirá de “homenaje a nuestra leyenda”, indicó el club a través de su página web oficial.

“Fernando Torres merece la mejor de las despedidas como jugador del Atlético de Madrid y por eso estoy seguro de que la afición nos acompañará en un día especial. Ya estamos trabajando para que sea una jornada inolvidable para la familia atlética y en especial para Fernando”, apuntó en un comunicado el presidente del Atlético, Enrique Cerezo.

Fernando "Niño" Torres celebrando una anotación con el Atlético de Madrid/AFP

“Fernando es una leyenda de nuestro club, siempre hemos dicho que él tendría la decisión sobre su futuro porque esta es su casa y si ha decidido continuar su carrera profesional a partir de la próxima temporada en otro lugar solo puedo darle las gracias por todo lo que nos ha dado, que es muchísimo, y decirle que las puertas del Atlético de Madrid siempre estarán abiertas para él cuando decida poner punto y final a su carrera como futbolista”, añadió el mandatario rojiblanco.

Torres anunció este lunes el final de su segunda etapa en el Atlético durante un acto de un patrocinador del club, la empresa surcoreana LG, en el que explicó que se trata de una decisión personal y confirmó que continuará su carrera deportiva en otro equipo y escuchará ofertas al final de la presente temporada.

Pronto volveré a mi asiento, a vuestro lado, donde todo empezó. Y me sentaré a ver a mi Atleti, animando para que gane el partido... aunque en realidad el resultado sea lo de menos. #ForzaAtleti pic.twitter.com/qJtYz5Kom2 — Fernando Torres (@Torres) 9 de abril de 2018

Ídolo en el Atleti

Ídolo y símbolo del club 'colchonero' con el que debutó en 2001 con 17 años, cuando el Atlético pasaba sus “dos años en el infierno” de la segunda división española, el 'Niño' Torres fichó en 2007 por el Liverpool, donde triunfó.

Referente de todos esos niños de la época “14 años sin ganar un derbi”, representante y difusor de los valores y principios atléticos, rojiblanco de corazón,gran profesional y persona. Junto a gabi, el Atlético mas importante del Atletico de Madrid. Idolo. #FernandoTorres pic.twitter.com/KIlhrhpRT5 — FA1982 (@FAultras82) 9 de abril de 2018

En 2011 pasó al Chelsea, con el que ganó la Liga de Campeones y la Europa League, antes de volver a fichar por el Atlético en enero de 2015, después de una breve cesión en el Milán.

“Creo que es el mejor momento, aceptando la realidad que me está tocando vivir, ya veis el protagonismo que tengo y tal vez sea el momento de dejar paso a otros”, añadió el delantero rojiblanco.

Fernando "Niño" Torres durante conferencia de prensa anunciando su salida del Atlético/AFP

Torres, que formó parte del ciclo glorioso de la selección española (títulos encadenados en la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012), sólo ha jugado completos seis partidos de los 34 en los que participado esta temporada y marcado 7 goles.

“Me veo bien, me veo para jugar, pero la realidad de la temporada no es así”, insistió, asegurando que “creo que tengo que buscar lo mejor para todos”.

Torres aseguró decidió anunciar esta "decisión exclusivamente mía" por deferencia a la afición 'colchonera', que siempre lo ha tenido como un héroe.

Necesitaba decírselo a la gente, sé lo que yo significo para ellos y ellos para mí. Creo que es la decisión correcta para todos”, afirmó.

Fernando "Niño" Torres en conferencia de prensa con el Atlético/AFP

El 'Niño' también negó que la decisión tenga que ver con las declaraciones del técnico Diego Simeone hace unos mese afirmando dejando entrever que no pensaba empeñarse en la renovación del jugador, quien insistió en que no hay ningún problema con el entrenador argentino.

“Mi relación con Simeone es normal, ni buena, ni mala, ni regular, es normal, es profesional, hemos sido compañeros, ahora él es entrenador y yo jugador”, dijo Torres.

"Es una decisión que no ha sido sencilla, ha costado mucho tomarla. Viendo la realidad, las circunstancias, quizás sea lo mejor", declaro la leyenda rojiblanca, #FernandoTorres se despide después de 10 años en #AtleticoMadrid a final de esta temporada. pic.twitter.com/1m7dDhLR6s — El Díez (@ElFalsoDiez) 9 de abril de 2018

No hay ningún problema con el entrenador, ni con nadie del club, es una decisión exclusivamente mía”, aseguró.

Fernando "Niño" Torres celebrando una anotación con el Atlético de Madrid/AFP

En cambio, el delantero rojiblanco no quiso adelantar qué posibilidades baraja para seguir jugando cuando termine la temporada.

“No tengo ningún equipo, no tengo ninguna competición, desde que hemos tomado la decisión, no hace mucho, ahora escuchamos las propuestas, antes no lo hacía, y entre estas propuestas habrá que valorar”, aseguró, dejando su decisión para el final de la temporada.