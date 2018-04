Piojo denuncia agresión de policías a sus jugadores en Toronto

En el medio tiempo del partido entre el América y Toronto FC, algunos jugadores de las Águilas protagonizaron empujones con los elementos de seguridad del estadio, algo que denunció Miguel Herrera al término del partido donde su equipo perdió 3-1.

Marcador Final en la Ida de las Semifinales de @TheChampions



La vuelta se jugará en el @EstadioAzteca el próximo martes 10 de abril#SiempreÁguilas pic.twitter.com/bcxutMxNlx — Club América (@ClubAmerica) 4 de abril de 2018

Herrera no comprende las razones por las que los policías tuvieron una mala actitud hacia sus jugadores y afirmó que el personal de la Concacaf vio cómo se dieron los hechos.

“La verdad es que me parece una ciudad espectacular, también me sacó de onda que la policía de una ciudad tan tranquila y segura se comportara de esa manera. No nada más lo puedo decir yo, la gente de Concacaf lo vio, no es condicionar nada, ellos van a llegar a México y saben que estas cosas no pasan, ha habido momentos de calentura y la policía no se mete a golpear a nadie”, indicó en conferencia de prensa.

Miguel Herrera durante un partido del América/Jam Media

El DT del América dijo que los jugadores que fueron agredidos fueron Agustín Marchesín, Bruno Valdez y que empujaron al preparador físico Giber Becerra, por lo que espera que la Concacaf tome cartas en el asunto.

Por otro lado, el Piojo también se dio tiempo de hablar sobre el trabajo arbitral del tico Henry Bejarano, a quien acusó que previo al encuentro empezó a comportarse de diferente forma con las Águilas.

¡TERMINÓ 'CALIENTITO'!#LigaCampeonesxFOX ¡Fin del primer tiempo y hay empujones en el túnel directo a vestidores de Toronto FC y América! FOX Sports y App https://t.co/wSrS46U4dU pic.twitter.com/Q86OIegFiy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 4 de abril de 2018

“Desde el vestidor los árbitros llegaron de mala actitud. Los jugadores se ponían las licras de otro color y porque eran negras se las quitó. El cuarto árbitro iba de payaso y de sangrón, esas condiciones te enseñan que los silbantes no iban con el sentido de pitar parejo. Cuando ves que vienen árbitros ticos no hay buena vibra”.

Sobre la derrota con Toronto, el estratega americanista explicó que la única diferencia fue que el cuadro canadiense tuvo más contundencia frente al arco.

“Nosotros fallamos y ellos fueron certeros. Tuvieron tres llegadas importantes y las culminaron con base en errores nuestros. Hicimos un gol de visitante y es importante.

Llegamos y tuvimos oportunidades, no fuimos certeros. La cancha fue difícil, tenemos que estar conscientes que de locales debemos ser más sólidos y no recibir gol”, explicó.