O.J. Simpson critica a Kaepernick por forma de protestar contra abuso policial

Los Ángeles, Estados Unidos.- La caída estrella del futbol americano (NFL) O.J. Simpson criticó este viernes el movimiento lanzado en 2016 por el exmariscal de campo de San Francisco Colin Kaepernick para protestar por la brutalidad policial contra los negros en Estados Unidos.

Esta fue la primera entrevista dada a la prensa por Simpson en diez años.

O. J. Simpson durante un juicio mientras estaba en prisión/Agencias

“Creo que Colin cometió un error, entiendo lo que quería hacer, pero es una mala decisión atacar nuestra bandera”, dijo Simpson al diario Buffalo News.

“Crecí en una época en la que los diáconos formaban parte del Ku Klux Klan, y eso no significa que no respete la Biblia, no debemos faltarle el respeto a la bandera estadounidense por lo que haga la policía”, continuó.

Colin Kaepernick en un entrenamiento con San Francisco/AFP

“La bandera estadounidense representa a Estados Unidos como queremos”, dijo el exjugador de Buffalo Bills, que se hizo conocido en todo el mundo cuando fue acusado de asesinar a su exesposa y un amigo de ella en Los Ángeles en 1994, antes de ser absuelto al final de un juicio de alto perfil.

Kaepernick se convirtió - arrodillándose durante el himno estadounidense ante los partidos de su equipo- en el símbolo de los atletas negros de alto nivel que protestan contra la violencia policial.

El movimiento se extendió a otros equipos de futbol americano y otros deportes, lo que enfureció al presidente estadounidense Donald Trump, quien pidió a los dueños de los equipos que despidieran a los jugadores que no respetaran el himno estadounidense.

“Cuando vi a Colin (arrodillado durante el himno estadounidense) por primera vez, explicó Simpson, pensé: ´Es una gran apuesta, te admiro´, pero cuando siguió haciéndolo fue un error. Creo que siempre debemos hacer lo que creemos correcto, pero siempre defenderé nuestra bandera”.

Colin Kaepernick arrodillándose durante el himno nacional de Estados Unidos/AFP

Simpson, de 70 años y quien cumplió nueve años de prisión por robo, también estaba preocupado por el impacto en su salud de los repetidos golpes que recibió cuando jugaba.

Los médicos han establecido vínculos entre el fútbol americano y una forma de demencia, la encefalopatía traumática crónica.

“Estoy preocupado (...) Hay días en que no puedo encontrar mis palabras, estoy buscando palabras o el nombre de alguien que conozco, es un poco aterrador, eso es lo que sucede cuando estoy cansado”, señaló.