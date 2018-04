FIFA propone Mundial de Clubes de 24 equipos y nuevos torneos

Ginebra, Suiza.- La FIFA planifica asociarse con un grupo de inversionistas de Araba Saudita, China y Estados Unidos dentro de un acuerdo de 25.000 millones de dólares por 12 años que podría añadir dos torneos de futbol al ya congestionado calendario internacional.

A dos meses de la Copa Mundial en Rusia, el presidente de la FIFA Gianni Infantino se propone transformar el Mundial de Clubes, expandiéndolo a 24 equipos y realizándolo cada cuatro años desde 2021. También quiere estrenar un torneo internacional de selecciones que se disputará cada dos años.

Real Madrid celebrando el titulo del Mundial de Clubes 2017/Agencias

La FIFA se aseguraría el 51 por ciento de los derechos con los inversionistas asegurando ingresos garantizados por al menos 25.000 millones, informaron a The Associated Press dos personas al tanto de los planes. Las personas hablaron el martes con la condición de no ser identificadas debido a que no estaban autorizadas a dar detalles sobre las negociaciones confidenciales.

Mundial de Clubes

En la actualidad, el Mundial de Clubes que se disputa en diciembre con siete equipos, con los de Europa monopolizando el título en años recientes. Los ganadores de la Liga de Campeones de Europa y la Copa Libertadores de Sudamérica participan junto a los otros campeones continentales y el campeón del país anfitrión. El reporte financiero de la FIFA consignó que la edición de 2017 en Abu Dabi dejó 37 millones en ingresos.

El nuevo Mundial de Clubes reemplazaría a la impopular Copa Confederaciones, cuyo propósito ha sido de mero ensayo del país anfitrión del Mundial del año siguiente.

La segunda innovación es la denominada Liga de Naciones, que reemplazaría a la Copa Confederaciones como el segundo torneo en la jerarquía de la FIFA. Aún no se ha determinado su formato.

Las nuevas competiciones deberían garantizar un flujo constante de ingresos para las 211 federaciones miembro de la FIFA, que dependen de su respaldo financiero. También serían las cartas con las que Infantino se presentaría en busca de su reelección en el cargo el año próximo.

Pero no hay certeza de que el proyecto pueda prosperar, ya que podría toparse con una hostil reacción en Europa, donde juegan las grandes estrellas y se disputan los torneos de clubes más atractivos.

La FIFA está presionando a las confederaciones para que tomen una decisión con prontitud.

Infantino dijo el mes pasado, durante la reunión del Consejo de la FIFA en Colombia, que la oferta de los inversionistas que declinó identificar - por un acuerdo de confidencialidad - estaría sobre la mesa por apenas 60 días, indicaron las personas informadas a AP. El plazo vence a mediados de mayo, y aceptarlo haría necesario que la FIFA conduzca una intensa ronda de consultas.

Gianni Infantino presidente de FIFA/AFP

La UEFA, la entidad regente del futbol europeo, dijo el martes que el presidente de la FIFA ha “mencionado una presunta oferta para comprar ciertos derechos” en Bogotá, aparentemente confirmando la versión del diario New York Times de que el consorcio quería apropiarse del Mundial de Clubes y la Liga de Naciones.

“Como Gianni Infantino no suministró detalles concretos sobre las implicaciones de semejante oferta y no identificó a la entidad detrás de la misma, no podemos emitir comentarios sobre el asunto”, señaló la UEFA en una declaración escrita.

Aficionados durante un partido de futbol en el Mundial de Clubes 2017/AFP

La UEFA organiza la lucrativa Liga de Campeones, y otra competencia podría socavar sus contratos de derechos audiovisuales en todo el mundo. La propuesta de la FIFA también copia el formato de la Liga de Naciones que la UEFA presentó en octubre pasado. Los clubes y ligas europeas se han manifestado en contra de las ambiciones de la FIFA.

“No queremos añadir una competición en este momento”, señaló el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, hace dos semanas durante una reunión de la Asociación de Clubes de Europa. Agneillo preside el grupo que aglutina a 230 equipos.

La FIFA propone un Mundial de Clubes que se jugaría con 24 equipos, incluyendo a por lo menos 12 de Europa, a partir de junio o julio de 2021. El formato con una primera fase de ocho grupos de tres equipos y una ronda de cuartos de final aseguraría que un club acabe disputando hasta un máximo de cinco partidos.

El pacto de la FIFA con los nuevos socios le garantizaría 12.000 millones en ingresos por el Mundial de Clubes, - 3.000 millones por cada una de las cuatro ediciones de 2021-33, dijeron a AP las fuentes al tanto del proyecto. Añadieron que la FIFA decidirá la sede, sin que necesariamente sea en China o Arabia Saudita.

Es previsible que la FIFA explore negociar acuerdos de derechos de transmisión con servicios de streaming por video, saltándose a las tradicionales cadenas de televisión que son dueñas de los derechos en los mundiales.