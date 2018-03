Centro de instalaciones de la Fiorentina llevará el nombre de Davide Astori

Per non disperdere tutto questo amore e per mantenere vivo il ricordo di Davide, la Fiorentina provvederà a raccogliere foto, disegni, sciarpe e tutto il materiale lasciato ai cancelli del Franchi.

Qui la ricostruzione fotografica https://t.co/sR3TDzrPN1 pic.twitter.com/BSItcnBobg