Para Fernando Tena Querétaro todavía conserva aspiraciones de liguilla

Querétaro, México.- El entrenador de los Gallos del Querétaro del futbol mexicano, Luis Fernando Tena, dijo hoy que su equipo todavía conserva las aspiraciones de avanzar a liguilla por el título del Clausura mexicano, a falta de cinco jornadas para cerrar la fase regular del torneo.

Luis Fernando Tena dirigiendo un partido de los Gallos de Querétaro/Jam Media

“Vamos a pelear hasta el final. Hay posibilidades, todo está muy cerrado y veo muy bien al equipo para tener un buen cierre”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

Con 13 unidades, el Querétaro ocupa la decimotercera casilla, a cuatro puntos de distancia de los 'Xolos' de Tijuana, por ahora, ocupantes del octavo y último lugar con boleto a la fase final por el título.

| Luis Fernando Tena:



"Han sido benéficas estas dos semanas, hemos podido trabajar muy bien y recuperando algunos lesionados, mejorando el ritmo y buscando alguna variante táctica de acuerdo al próximo partido contra Puebla”. ⚽️#MiFuerzaEresTú pic.twitter.com/9JxtQ0PzOX — Gallos de Querétaro (@Club_Queretaro) 28 de marzo de 2018

Tras la Fecha FIFA, el Querétaro se preparó esta semana para recibir el sábado al Puebla, séptimo con 17 unidades, en el estadio La Corregidora, de esta ciudad.

“Han sido benéficas estas dos semanas, hemos podido trabajar muy bien y recuperado algunos lesionados, mejorando el ritmo y buscando alguna táctica de acuerdo a las circunstancias de nuestro próximo partido”, detalló Tena.

Luego de 12 jornadas disputadas en el actual Clausura, el Querétaro no ha sido capaz de ganar en su estadio, situación que no pasa desapercibida para Tena.

“Somos los primeros en estar molestos con nosotros mismos por no ganar en casa y no darle esa alegría a la gente. Como visitantes hemos sido buenos pero esa asignatura pendiente que tenemos de no ganar de local es obvio que nos tiene abajo en la tabla”, acotó.

Los Gallos suman esta temporada tres triunfos, cuatro empates y cinco derrotas, no deben dejar escapar más puntos en casa, para pensar en un potencia pase a la liguilla.

El Puebla solo ha ganado un partido como visitante esta temporada, lo hizo ante los Rayados de Monterrey, conjunto al que derrotó 3-1 en la jornada 10.

“En estas cinco fechas tenemos que cerrar muy bien, es verdad que el equipo ha sido muy inconsistente, con buenos partidos, regulares y otros malos, por eso tenemos que hacer de los últimos cinco partidos, los mejores del torneo”, finalizó Tena.

