Me ganó la emoción, Pollo Briseño tras su primer gol en Europa

Casi dos años después de picar piedra en Europa, Antonio Briseño marcó el primer gol de su trayectoria en Portugal, que valió para un empate pero que sobre todo le llegó como un bálsamo.

Desde Santa María da Feira, el defensa campeón del mundo con la Sub-17 en el 2011 relató lo duro que ha sido ganarse la confianza de sus entrenadores, pues la lejanía con México les provoca dudas sobre el nivel en nuestro país.

Antonio "Pollo" Briseño en un partido con el Feirense portugués/@pollobv

“Ellos creen que estamos muy atrasados todavía y no ven el tipo de jugadores que hay y creen que el nivel es muy inferior, solo saben que pagan bien y ya”, relató vía telefónica para Mediotiempo.

A su llegada a mediados del 2017 tuvo que esperar varios juegos en la banca. Cuando le dieron la oportunidad disputó nueve partidos en fila y nuevamente fue enviado con los suplentes. Volvió a la titularidad, lo expulsaron y otra vez fue al banquillo.

Gracias Feirense por abrirme las puerta. Hoy cumples 100 años de historia.

Me entregaré al 100% para seguir construyendo tu linda historia. Hoy más que nunca estoy orgulloso de pertenecer a este gran club. #forçafeirense pic.twitter.com/qkuS0ag1Fe — Antonio Briseño Vazquez (@pollobv) 18 de marzo de 2018

De ahí salió el sábado para marcar el 2-2 definitivo al minuto 90 contra el Braga, uno de los punteros, luego de tres derrotas en fila del Feirense, para de inmediato festejar y romper en llanto tendido boca abajo sobre el césped.

Una alegría poder ayudar al equipo, fue un punto muy importante para nuestra causa. Tenemos que tener fe hasta el último minuto. Este gol es para mis princesas @alesaide93 y Alessandra que siempre me están apoyando. Las amo princesas!! pic.twitter.com/c5tno3HePo — Antonio Briseño Vazquez (@pollobv) 8 de abril de 2018

“Desde que veo al centrador, ya habíamos platicado, y nunca dejé de ver el balón; estaba concentrado, gané el salto, logré cabecear y cuando lo hice supe que era gol. Me ganó la emoción de que no había jugado, entré, marque, se lo dediqué a mi esposa, a mi hija y el trabajo me recompensó”, relató.

Briseño aseguró que durante su estancia en Portugal se ha convencido que el futbolista mexicano sin problema puede competir en cualquier lugar de Europa, donde ha logrado superar los obstáculos gracias al apoyo de jugadores como Miguel Layún.

Me siento muy capaz, creo que me ha ido bien por acá y todavía me puede ir mucho mejor”, manifestó.

“Layún me ayudó mucho. Fue un paso difícil y su humildad me ayudó mucho, me invitaba a su casa, me presentaba a sus amigos”.

Actualmente el Feirense equipo del mexicano está en el puesto 17 en zona de descenso con 24 unidades gracias al empate de la jornada del fin de semana, mientras que el Pollo Briseño ha visto acción en 11 encuentros sumando 723 minutos y apenas ha anotado su primer gol.