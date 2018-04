Rafa Márquez sigue soñando con asistir al Mundial

Toluca, México.- Pese a que aseguró que no ha recibido una propuesta para ir como jugador o asesor al mundial, Rafael Márquez se dijo esperanzado con la idea de asistir y aportar algo a la Selección Nacional.

“La esperanza muere al último, yo estoy muy ilusionado, sigo con esas mismas ganas de poder estar ahí”, dijo el Káiser.

Obviamente yo siempre estaré dispuesto a aportar algo a la selección, sea cual sea el puesto, la forma, obviamente no se ha hablado de ese tema todavía, no me lo han propuesto”.