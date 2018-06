Hicimos historia, pero aún queda mucho por hacer: Jona Dos Santos

Novogorsk, Moscú, Rusia.- Jonathan dos Santos, integrante de la selección de México, que el domingo sorprendió a la actual campeona, Alemania (0-1) en el primer partido del Mundial de Rusia explicó a EFE este lunes que hicieron “historia, pero” que “aún queda mucho por hacer”.

“Hicimos historia, porque logramos algo que nunca había hecho la selección de México, que era ganarle a la campeona”, contestó a Efe Jonathan este lunes en las instalaciones del Dinamo de Moscú, en Novogorsk.

Jonathan Dos Santos durante la conferencia de prensa/AFP

“Comenzamos con el pie derecho y sabemos que vamos por el buen camino. Pero todavía queda mucho por hacer”, comentó Dos Santos en Novogorsk, donde también valoró el trabajo del seleccionador, el colombiano Juan Carlos Osorio, y festejó la oportunidad de poder compartir un Mundial con México junto a su hermano, Giovanni.

“Todo el mundo está feliz, porque pase lo que pase, sabemos que quien juegue lo va a hacer bien. Esto no es un equipo, esto es una familia”, explicó Jonathan, nacido en Ciudad de México hace 28 años y que antes de jugar en el Los Ángeles Galaxy militó en el Barcelona y en el Villarreal.

El menor de los hermanos Dos Santos fue de los que vivió el histórico triunfo desde el banquillo, ya que no jugó un solo minuto el choque contra la 'Mannschaft' de Joachim Löw, una selección que había ganado los últimos siete primeros partidos en un Mundial.

“Es peor no jugar, porque no puedes controlar nada del partido. Pero felices estamos todos, tanto los que jugaron como los que no lo hicimos; yo tardé mucho en poder dormirme, por los nervios que tenía”, explicó Jonathan, que está “feliz” de poder coincidir con su hermano Giovanni defendiendo la camiseta de México y defendió claramente a su técnico, el colombiano Juan Carlos Osorio.

Creo que se ha sido muy injusto en las críticas hacia el 'Profe'. Se ha demostrado en todo el proceso, con las mínimas derrotas, que cada planteamiento que ha hecho, lo ha hecho por algo”, afirmó.

“Él sabe mucho de futbol, sabe siempre lo que hace y por qué lo hace; sabe por qué pone a cada jugador en el que lo pone”, explicó Jonathan este lunes antes del entrenamiento regenerativo de México, en Novogorsk.

“Creo que las críticas han sido, como se dice, sólo por 'chingar'. Creo que el 'Profe' lo demostró. Lo único malo es que ahora hay gente que se quiere subir al camión”, precisó Jonathan Dos Santos este lunes en las instalaciones del Dinamo de Moscú.