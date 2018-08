Nunca me he sentido titular indiscutible: Keylor Navas

Mónaco, Principado de Mónaco.- El portero costarricense del Real Madrid Keylor Navas aseguró este jueves que “nunca” se ha sentido “titular indiscutible”, que no piensa que tenga que “demostrar nada a nadie” y que su nuevo entrenador, Julen Lopetegui, le ha dicho que cuenta con él.

Nunca me he sentido titular indiscutible, hay que trabajar día a día, ganarse un puesto, y trato de entrenar al cien por cien. Con Julen he hablado, en su mente estará lo que va a hacer, pero me quedo con que me dijo que confía en mí, que cuenta conmigo y para mi esas palabras me ayudan a esforzarme”, señaló.