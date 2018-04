Video, Así fue el choque de Lucero en el que creyó se había lesionado el ojo

Durante el partido entre Cruz Azul contra Lobos BUAP de la jornada 14 el portero de Lobos Lucero Álvarez sufrió un fuerte golpe en el rostro que le hizo abandonar el encuentro, lo cual le hizo recordar la dura lesión que vivió en julio del año pasado y casi le costaba un ojo.

Cuando Lucero Álvarez se agachó y la sangre de su rostro comenzó a manchar su guante pensó que se había vuelto a lesionar el ojo izquierdo, después del choque que había tenido con Francisco “Maza” Rodríguez.

Era el minuto 19 cuando chocó contra el Maza durante una jugada donde ambos buscaban rechazar el balón en la defensa de Lobos.

En el portero volvieron las imágenes de la lesión en el pómulo izquierdo que casi le provoca perder el ojo el año pasado en un choque contra Everaldo Stum de Gallos.

Me levanté y seguí la jugada, cuando me miro y me toco la frente y veo el guante todo lleno de sangre no podía creer otra vez que me haya pasado lo mismo, son cosas que tenía en la cabeza pero esta vez por suerte fue mucho menor”, apuntó.