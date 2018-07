Luka Modric sobrevivió a penurias; hoy es el más grande del Mundial

Moscú, Rusia- Desde una infancia arruinada por la guerra hasta una exitosa carrera como jugador, ahora embargada por un caso criminal, Luka Modric llegó a la final de la Copa del Mundo con muchas experiencias de vida.

A través de todo, el jugador de Croacia fue el miembro clave de un equipo que se enfrentó a Francia este domingo en el Estadio Luzhniki por el título más grande en el fútbol.

Y a pesar de que la selección croata se fue a casa con el segundo lugar tras ser derrotados con un marcador de 4-2 a favor de "Les Bleaus", Modric logró ganar el prestigioso Balón de Oro como mejor jugador del Mundial de la FIFA.

"He visto muchas dificultades en mi vida", dijo Modric, de 32 años, el sábado. "Lo más importante es nunca rendirse, nunca ceder ante las circunstancias, confiar en ti mismo".

Este fue mi motivo, esto es lo que me llevó a este punto en mi vida.

Lealtad y una ética de equipo primero atraviesan el equipo nacional de Croacia, que se independizó de Yugoslavia en 1991 y tiene solo unos pocos jugadores más jóvenes que el propio país.

Modric habló brevemente sobre cómo la dureza de este equipo tiene algunas raíces en la agitación de la guerra de los Balcanes, pero era reacio a profundizar demasiado.

"No me gusta volver a estas cosas. Todo está en el pasado ", dijo Modric, que era un niño cuando su abuelo fue asesinado y su familia fue forzada a abandonar su hogar.

Por supuesto, todo te influencia. Nos ha hecho resistentes como personas, como nación.

Sin embargo, no hubo preguntas durante una conferencia de prensa de 27 minutos con Modric y el entrenador Zlatko Dalic sobre el caso criminal que ha nublado el fútbol croata.

Modric fue acusado de perjurio en marzo, y el defensor Dejan Lovren está siendo investigado por presuntas declaraciones falsas en apoyo de un ex director del Dinamo de Zagreb, quien también era vicepresidente de la federación croata de fútbol.

Croacia juega regularmente partidos en casa en estadios vacíos debido a órdenes disciplinarias de la FIFA y la UEFA.

Dalic dijo que tal adversidad durante una década fortaleció al equipo.

Sin su carácter, sin su fortaleza, no habrían llegado a esta final, dijo el entrenador a través de un traductor. Estoy muy orgulloso de ellos.

Con 1,72 metros, a Modric también se le preguntó si dudaba al principio de su carrera debido a su altura. Lionel Messi, sin embargo, es un jugador cinco veces ganador del año que se encuentra en 1.70 metros (5-7).

"Estoy feliz donde estoy. Estas cosas no fueron una carga, solo me motivaron más ", dijo Modric. "No tienes que ser un muchacho fornido para jugar al fútbol".

