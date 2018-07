El Barcelona se adelanta a la Roma y ficha al brasileño Malcom

Barcelona, España.- El FC Barcelona anunció este martes el fichaje por 41 millones de euros del joven extremo brasileño del Girondins de Burdeos Malcom Filipe Silva de Oliveira, que el lunes había llegado a un acuerdo para jugar en la Roma.

El fichaje por el actual campeón español llega después de que el Burdeos bloqueara su traspaso a la Roma a última hora del lunes tras una oferta in extremis por parte del Barça, interesado hasta entonces en el internacional brasileño Willian, del Chelsea.

“El FC Barcelona y el Girondins de Burdeos han acordado el traspaso del jugador Malcom Filipe Silva de Oliveira. El coste de la operación será de 41 millones de euros más 1 millón en variables”, señaló el club en un comunicado.

Con apenas 21 años pero cinco temporadas de experiencia en el futbol de élite - dos en el Corinthians brasileño y tres en el Burdeos -, Malcom se fotografió este martes en la sede del Barcelona, junto al escudo del club español.

Unas horas antes su destino era otro. El lunes tenía previsto viajar a Roma para firmar su contrato antes de unirse a sus compañeros en una gira estadounidense de pretemporada. Los clubes anunciaron “un principio de acuerdo”.

“Es fácil de explicar, difícil de entender. Habíamos alcanzado un acuerdo con el jugador, el agente y el Burdeos. Estaba cerrado”, explicó este martes el director deportivo de la Roma, el español Monchi.

L’ #ASRoma conferma di aver trovato un accordo di massima con il Bordeaux per il trasferimento del calciatore Malcom. L’operazione sarà ratificata in seguito al buon esito delle visite mediche pic.twitter.com/iQcKT6kCPn

El Burdeos pidió comunicar el traspaso y lo hicimos. Mi sorpresa llego cuando un agente del jugador me llamó y me dijo que el Burdeos había prohibido al jugador viajar a Roma. Llamé al presidente y me dijo que había llegado una oferta del Barcelona superior a la nuestra y que si no aumentábamos la oferta, perderíamos al jugador”, añadió Monchi.