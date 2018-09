Es oficial Diego Maradona nuevo DT de Dorados

Culiacán, Sinaloa.- Los rumores han sido confirmados. Diego Armando Maradona, el astro del futbol mundial, es el nuevo entrenador de Dorados de Sinaloa. El club sinaloense lo confirmó el día de ayer por medio de sus redes sociales, horas después de destituir a Francisco Ramírez del banquillo culichi.

Se terminan rumores

Desde el día miércoles se soltó el rumor de la posible llegada de Maradona al conjunto sinaloense, horas antes de que Dorados disputara el compromiso de Copa MX ante Veracruz.

La noticia corrió como pan caliente alrededor del mundo, y fue hasta el día de ayer cuando el club lo confirmó.

Lo que parecía imposible hoy es una realidad, Diego Armando Maradona llegará en los próximos días a Culiacán para incorporarse a Dorados como entrenador, y también rumores señalan que el mexicano Mario García será su auxiliar técnico.

La posible llegada del argentino tomó mucha fuerza ayer por la mañana, cuando el exentrenador Francisco Ramírez habló vía telefónica con el programa Sport Center de ESPN, donde dio a conocer que estaba fuera de la institución a pesar de lograr la calificación a la siguiente fase de la Copa MX. “El presidente me pidió el cargo, que simplemente lo dejara, que tenía otros planes, y bueno, no entramos en detalles, pero a mí me pidió que estuviera fuera”, dijo Ramírez quien deja al equipo calificado a octavos de final de la Copa MX, pero en penúltimo lugar del Ascenso MX.

Historial

Dorados será el sexto equipo que dirigirá el campeón del mundo en México 1986. Maradona inició su carrera como entrenador en el Deportivo Mandiyú, después dirigió al Racing, ambos clubes de Argentina. Después condujo a la selección de Argentina por dos años, destacando estar al frente de la albiceleste en el Mundial de Sudáfrica 2010. En los Emiratos Árabes Unidos ha tenido dos equipos al mando, el Al Wasl FC y el Al Fujairah SC. Lo último que se sabía de Maradona era que fungiría como presidente del Dinamo Brest, equipo de Bielorrusia, cargo que estaría dejando a un lado para llegar al Gran Pez.

El club Dorados aún no ha informado la fecha de la llegada del argentino a Culiacán, pero se especula que será presentado domingo o lunes.