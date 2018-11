Maradona lo confiesa de nuevo, desea dirigir al América

Al técnico de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona, las cosas le han estado saliendo muy bien y se encuentra a 90 minutos de meter a su equipo a la Gran Final de la Liga de Ascenso, pero por su mente también pasan las Águilas del América.

Al menos así lo dió a entender durante una entrevista después de la victoria 2-0 sobre Juárez FC en el juego de ida de las semifinales.

Maradona dejó entrever por segunda ocasión sus intenciones de algún día dirigir a las Águilas:

Soñaba con que el América me llamara para entrenarlos, porque había venido (Óscar) Ruggeri, estuvo Romano, pero hoy tengo en mente Sinaloa y eso no me lo saca nadie de la cabeza