Van Bommel dejará que se peleen por la camisa de Messi

Barcelona.- En conferencia prevía al esperado encuentro de primera jornada de la Liga de Campeones de España, el técnico del PSV Mark van Bommel, declaró que permitirá que sus jugadores se peleen por el jersey de Lionel Messi, si es que salen victoriosos.

En lo que será su debut, la escuadra holandesa se topará ni más ni menos con el Barcelona, firme candidato a llevarse la “orejona”, por lo que para Mark van Bommel, exjugador del Barcelona, que también compartió vestidor con el astro argentino, sería un arranque de ensueño en la Champions.

Lionel Méssi. Foto EFE

Mark van Bommel, ex capitán de Holanda y Bayern Munich, declaró que "si mañana logramos un buen resultado, no me importa si se pelean por la camiseta de Lionel Messi".

"Es muy difícil obtener un buen resultado aquí, cada temporada pasa solo dos o tres veces en el Camp Nou, hay que partir de esa base. Es cierto que el Barça no está en su mejor forma, pero también que ellos no necesitan jugar bien para ganar", insistió.

El encuentro corresponde al grupo B y se llevará a cabo en el Camp Nou.