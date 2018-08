Martín Fuentes quiere repetir la hazaña de ganar el Pirelli World Challenge

El piloto mexicano Martín Fuentes se llevó la primera posición en el Gran Premio de Utah GT-X, del Pirelli World Challege, acompañado de Caesar Bacarella, obteniendo el triunfo en el GT SprintX Am-Am, con su auto No. 07 Squadra Corse Garage Italia-Ferrari 488 GT3 con lo que logró dominar la serie de toda la temporada para así alcanzar el campeonato de la categoría GT apenas dos semanas atrás.

Ahora se enfoca en lograr el título como corredor de manera individual en la Categoría GTA del Pirelli World Challege, cuando compita en el GP de Watkins Glen en Nueva York que se disputará del 31 de agosto al 02 de septiembre.

Martín Fuentes y Caesar Bacarella celebrando su triunfo en GT SprintX Am-Am/Cortesía

El piloto mexicano busca volver a obtener el campeonato que ya fue suyo en el 2016, ya que el año pasado no pudo revalidarlo tras tener una mala temporada quedando en el cuarto lugar. Llega como líder del campeonato con seis puntos de ventaja sobre sus más cercanos competidores de la escudería Audi y Lamborghini.

En una entrevista para EL DEBATE, Martín Fuentes comentó que tiene muy claro su objetivo para este fin de semana y es buscar vencer en Nueva York para poder quedarse con el campeonato.

Tenemos que concentrarnos y hacer una buena carrera como en Utah y tratar de llevarnos el campeonato”.

“Estamos compitiendo con un nuevo auto, con el mismo equipo, nos estamos posicionando en la parte más alta de los puntos, por lo que trataremos de repetir la hazaña del 2016 ganando el campeonato en el circuito de Watkins Glen en Nueva York”, señaló.

El mexicano tiene dos carreras este fin de semana, las cuales se realizarán el sábado y el domingo, donde tiene que quedar enfrente de las escuderías Audi y Lamborghini para poder ganar el campeonato.

¿Cuál es la clave para coronarse en el automovilismo?

Lo más importante para ganar campeonatos en el automovilismo es la constancia, si uno no tiene un buen auto para competir el fin de semana es difícil, además es esencial sumar la mayor cantidad de puntos, que es lo que hemos hecho esta temporada.

¿Por qué no pudo revalidar su título obtenido en el 2017?

El año pasado tuvimos mala suerte, porque para ganar un campeonato se requiere habilidad, trabajo en equipo y un poco de suerte. Hay veces que te encuentras en una posición comprometida y los competidores al lado tuyo tienen un contacto y eso te puede dañar y al final sacarte de la carrera.

El año pasado no pudimos terminar varias carreras. En primera tuvimos problemas con el auto en varias ocasiones, además de que tuvimos un contacto muy fuerte al principio del año y eso nos relegó a la parte más baja de los puntos”.

¿Cómo ha sido el circuito en esta temporada?

Ahora las cosas son diferentes, tratamos siempre de mantener el auto limpio, no tuvimos accidentes que nos sacaran de la contienda, esperando que en estas dos últimas carreras no nos suceda nada.

Martín Fuentes y su compañero Caesar Bacarella celebrando el título/Cortesía

Creo que fue un año limpio donde sumamos buenos puntos y por eso estamos en la parte más alta, no es necesario ganar todas las carreras, pero sí es necesario estar punteando para poder llevarte ese campeonato”, apuntó.

Martín Fuentes ha terminado dentro del podio en 17 ocasiones dentro de las 20 carreras que se han disputado dentro de esta temporada.

El Pirelli World Challenge se corre principalmente en Estados Unidos y Canadá en circuitos reconocidos como Austin, Laguna Seca, Long Beach y Watkins Glen, de los mejores circuitos en la unión americana.

¿El campeonato World Challenge puede llegar a México?

Hay pláticas muy avanzadas y al parecer para el 2020 hay una fecha confirmada.”

¿Le emociona el hecho de poder correr en México?

Llevo corriendo fuera de mi país siete años, no hay nada que me daría más gusto que correr en mí país, en el campeonato que me ha llevado tan lejos y ganar campeonatos a nivel mundial con pilotos de talla internacional.

Llegar a mi casa y enseñarle a la afición mexicana lo que he estado corriendo en los últimos años me llena de orgullo”, apuntó.

Para el piloto mexicano la llegada de la Fórmula 1 a México reflejó un auge en nuestro país, pero para él es importante que en nuestro país lleguen nuevas competiciones.

Cuando vino la Fórmula 1 hubo un auge muy fuerte, firmaron Fórmula 1, Fórmula E y poco a poco la gente se ha concentrado en la Fórmula 1, que realmente yo no estoy de acuerdo porque hay muchas categorías que te tienen en el borde del asiento desde que arranca la carrera hasta que termina, en carreras como Indy, o lo que somos nosotros, señaló.

Todo lo que sea una carrera de GT’S siempre te tiene mucho más en el borde del asiento que la Fórmula 1, porque en la Fórmula 1 hay tres tipos de competencias, los de la punta, la media tabla y la parte de atrás.

Martín Fuentes recibiendo la bandera a cuadros durante una carrera/Cortesía

Eso no se ve en World Challege, no lo ves en la Indy o en Moto GP, creo que sí es importante traer más campeonatos a México porque la gente, la afición mexicana cada vez conoce más de autos de carreras y creo que ya es momento de traerle nuevas competencias.”

¿Qué tan difícil es estar lejos de su familia mientras está en competencia?

Realmente es un sacrificio, lo que más duele en el automovilismo es dejar a mi familia porque es mucho tiempo en el que un piloto está solo, está con los entrenadores pero no está con su familia, tu familia se vuelve el equipo, el entrenador, tu mecánico, tu ingeniero.

Esos momentos donde uno está solo en el hotel, desayunando, cenando es cuando uno más extraña a la familia, cada año se vuelve un poco más complicado, al final de cuentas es nuestro trabajo y por eso cada quien se compromete en lo que lo apasiona, las carreras a mí me apasionan y mi familia sabe y me apoya siempre en estos compromisos”, apuntó.

¿Qué mensaje les puede mandar a los aficionados del automovilismo y el deporte en general?

Nunca dejen de seguir su sueño, si el automovilismo es uno de sus sueños, el motociclismo o el futbol, cualquier actividad que quieran hacer, no dejen sus sueños pensando que el día de mañana lo van a hacer, al contrario no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy.

Prueba, y si no te sientes en confianza en hacer las cosas no lo hagas, para que uno sea bueno en el deporte que haga se tiene que sentir en confianza como que el deporte fluye, en este mundo no podemos forzar nada porque las cosas caen por su propio peso.