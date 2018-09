Alcanzaron al América en poder económico

Ciudad de México.- Aunque es normal que haya críticas, Miguel Herrera está conforme con el paso de América, tercer lugar general y primero en la Copa, si bien no titubeó al reconocer que este club ya no está para aplastar a sus rivales.

"De pronto nos quedamos con el América de los 70, 80, mediados de los 80, donde había un equipo que compraba, que tenía poderío. Hoy ya no, hoy, seamos honestos, también Monterrey, Tigres, Cruz Azul.

"Hoy Cruz Azul se gasta 30, 40 millones de dólares para armar un gran equipo y por eso está allá arriba", señaló Miguel Herrera.

Pese a que las cosas se han emparejado, Miguel Herrera se dijo consciente de que el equipo debe aspirar a los primeros puestos, que es lo que se exige en una institución de esta envergadura.

No rehusamos a la exigencia de este club, si no quisiera tener presión pues no hubiera llegado a este club, estaría yo creo en otro club más cómodo.