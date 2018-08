Miguel Herrera, ¿volverá al TRI?

Ciudad de México.- A menos de un mes para enfrentar un partido amistoso ante Uruguay, México sigue sin nombrar al sucesor del colombiano Juan Carlos Osorio en el banquillo y dos de los favoritos para ocupar el puesto aparentemente fueron descartados por los dirigentes.

Lea también: Se terminó la novela, Juan Carlos Osorio deja de ser DT del Tri

Miguel Herrera, actual entrenador del América y ex del 'Tri', dijo el jueves que nadie ha tocado a su puerta para preguntarle si le interesa regresar al cargo que ocupó durante casi dos años.

No he recibido una llamada para volver a dirigir a la selección y por ahora mi cabeza está metida en el América al cien por ciento, dijo Herrera a la cadena ESPN. "Nunca le diré que no a la selección pero estoy concentrado en América".