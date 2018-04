En América tomaron medidas por agresión en Toronto

Luego de que Miguel Herrera denunciara que algunos de sus jugadores fueron agredidos por la seguridad privada del BMO Field en Toronto y la policía que estaba en el lugar, al término del primer tiempo del encuentro por la ida de la Semifinal de la Liga de Campeones de Concacaf, el técnico azulcrema reveló que la directiva ya tomó cartas en el asunto.

Miguel "Piojo" Herrera en un partido del América/Jam Media

“No es una supuesta agresión, fueron tipos (de seguridad privada del estadio) que empujaron a mis jugadores, los aventaron, los manotearon y obviamente que no se portaron bien. Esto es una situación que ya tomó cartas en el asunto la directiva.

Yo no vi mucho porque iba entrando al vestidor y de pronto empezó la gritadera y los empujones. ¿Por qué empezó esto? No lo sé. Yo estaba de espaldas entrando casi al vestidor”, señaló el Piojo.

Herrera también especificó que gente de Concacaf estaba presente mientras se dieron los hechos y que ellos registraron las agresiones contra los jugadores americanistas.

“Empezaron a aventar a mis jugadores y mientras yo trataba de calmar a los otros y se trataban de calmar los ánimos, Marchesín estaba calmando y de pronto me volteé y vi que había sido agredido, porque se quería ir a golpear al policía, le dije: ‘no, es un policía, tranquilo’, y el de Concacaf estando al lado de mí, dijo: ‘yo vi cómo se comportaron ellos, aquí estoy presente y estoy viendo y había dos gentes de Concacaf”, señaló en entrevista con "Fox Sports".

También, el Piojo aseguró que el entrenador de Toronto le dijo que un auxiliar del América había agredido a uno de sus jugadores, pero de acuerdo a Herrera esto no sucedió.

“El técnico de ellos estaba también caliente, y eso no lo dice, pero al inicio del segundo tiempo, viene y me dice que no de mis auxiliares agredió a uno de sus jugadores y no es cierto, uno de sus jugadores agredió a uno de mis auxiliares y ahí se desataron los empujes”, finalizó.

La vuelta de esta semifinal entre América y Toronto será el próximo martes 10 del presente mes en el estadio Azteca, donde los dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera buscaran revertir el 3-1 en contra para poder acceder a la final de la Liga de Campeones de Concacaf.