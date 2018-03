Neymar, cada vez más cerca del Real Madrid

Madrid, España.- El Real Madrid está moviendo ya todos los medios para abordar el fichaje del brasileño Neymar, quien se recupera de su reciente lesión en su país, y los primeros contactos entre el padre del jugador y el club madridista ya se han producido, según informó hoy el diario deportivo As.

Neymar en un partido con el Paris Saint-Germain/AFP

El PSG ya habría puesto precio a la operación y la cifra alcanzaría los 400 millones de euros, 178 millones más que los que el club francés tuvo que pagar al Barcelona el pasado verano, dijo el rotativo, y añadió que el brasileño ha tenido muchas ganas de vestir de blanco al tiempo que muy pocas de seguir en la lluviosa y fría París.

Neymar en su presentación con el Paris Saint-Germain/AFP

Por su parte, el técnico Zidane en la rueda de prensa previa al partido de hoy ante el Eibar, ante la pregunta si son muchos 400 millones para ficharle, señaló: “ellos (PSG) pagaron 220 millones de euros hace unos meses, ¿no? Esto es lo que hay. Yo me acuerdo cuando me compraron, que fueron 72 millones, y a mí me parecía una locura. Diez años después han sido 220... Puede ser que dentro de 10 años se paguen 400 millones. O incluso antes”.

Uno de los inconvenientes del fichaje de Neymar, de 26 años, dice As, radica en que el jugador tiene en el PSG el 100 por ciento de sus derechos de imagen, además los 35 millones de euros netos de sueldo van aparte, dice el rotativo deportivo.

Estou triste pela derrota, muito mais triste por não estar em campo ajudando meus companheiros!! O que me deixa orgulhoso é ver o esforço de todos. Parabéns mon gars, ALLEZ PARIS pic.twitter.com/wIUiA0nPkw — Neymar Jr (@neymarjr) 6 de marzo de 2018

Neymar tiene firmado con marcas como Nike, Gillette, Claro, Red Bull, Gaga, Replay, Rexona, PokerStar, Konami... Con 90,5 millones de seguidores en Instagram, y 38,5 millones en Twitter, que como dice As es una fábrica de hacer dinero.

Es decir, agrega la fuente, los beneficios son todos para el jugador, y en eso el Real Madrid tendría que verlo, dado que en el club blanco se reparte los derechos de imagen 50-50 por ciento con cada jugador, aunque sólo la excepción de Ronaldo, donde el portugués tiene el 60 por ciento y el club el 40 por ciento, resalta As.