Uno de los futbolistas más solidarios, dice Tabárez sobre Cavani

París, Francia.- El seleccionador uruguayo, Óscar Tabárez, calificó a Edinson Cavani como “uno de los futbolistas más solidarios” de su formación, cuando le preguntaron por sus problemas de convivencia con Neymar y Kylian Mbappé en el París SG, este lunes en París en la víspera del amistoso contra Francia.

Lea también: Griezmann deja entrever que rechazó al Barça por Messi

“Lo único que he oído son trascendidos mediáticos, tengo respeto por la prensa, pero no todo lo que se dice es cierto. Como con mis futbolistas no hablo de estos temas, respeto su privacidad, solo si ellos quieren, pero lo que hablamos queda ahí”, advirtió Tabárez al inicio de una larga respuesta.

Óscar Tabárez durante el entrenamiento de la Selección de Uruguay/AFP

La situación de Edi es la de cualquier futbolista en un gran equipo... Le conozco, no se me antoja que sea muy diferente en la selección que en el PSG, es uno de los futbolistas más solidarios que tenemos”, continuó.

Finalmente puso como ejemplo la situación del jugador en el partido contra Brasil el viernes (derrota 1-0), cuando le situó en la banda para dejar la punta a Luis Suárez.

#DueloDeCampeones | Enlace para descargar el audio de la conferencia de prensa de @LuisSuarez9 y Oscar Tabárez en el Stade de France de París. https://t.co/IQoC6mrWla pic.twitter.com/4fT4kyHoMe — Selección Uruguaya (@Uruguay) 19 de noviembre de 2018

Tenemos dos puntas excepcionales, dos fuerzas importantes y su convivencia no es fácil. Ante Brasil Edi hizo otra función, pensaba hablar con él y explicárselo, pero hicimos un entrenamiento antes, jugó en esa posición y lo hizo con gran profesionalidad. Cuando acabó el partido se lo agradecí”, desveló.

Tabárez se volvió a referir a las bajas en esta concentración, “los cuatro zagueros, los dos titulares y los dos suplentes, además del arquero”, recordó, pero lo vio como una oportunidad.

Edinson Cavani durante el entrenamiento de la Selección de Uruguay/AFP

Somos un país de tres millones y medio de habitantes, Alemania tiene tres veces más futbolistas federados que la población de Uruguay. Cuando aparece un talento en Uruguay salen 20 en Argentina y 40 en Brasil”, dijo.

“Cuando sale bien (la entrada de un jugador), en nuestro país es una fiesta por estos problemas demográficos. Las bajas nos han llevado a ampliar el espectro de jugadores seleccionables”, continuó.

El Maestro señaló a Bruno Mendes, procedente del equipo sub-20 y que fue titular en el centro de la defensa ante Brasil.

Vino aquí por su potencial, con poco bagaje, por eso destaqué lo que hizo, transmitió tranquilidad, pero no siempre sale así, el resultado podía haber sido otro”, explicó.

La selección uruguaya reconoció hoy por la tarde de París el Stade de France. Mañana enfrentará a @equipedefrance por fecha FIFA. Será el último partido de @Uruguay en el 2018. pic.twitter.com/aNQCQ7DoIG — Selección Uruguaya (@Uruguay) 19 de noviembre de 2018

Finalmente Tabárez elogió al equipo francés: “Es una de las grandes europeas que más ha jugado con nosotros, hay una buena relación, vínculos culturales, es un placer estar aquí”.