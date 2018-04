Paco Jémez vuelve a arremeter contra la prensa mexicana

Paco Jémez, entrenador de Las Palmas y extécnico de Cruz Azul, aseguró que las críticas que llegan desde México contra su persona solo le provocan pena.

El que estuviera al mando de la Máquina en 2017 fue muy crítico contra la gente de México luego de todos los comentarios que ha recibido en los últimos días, en especial tras el descenso de Las Palmas.

Paco Jémez durante su estadía con el Cruz Azul/Jam Media

“Las críticas desde México me dan pena, son gentuza, unos impresentables. Son pocos, pero dan mucho por culo”, dijo el DT español en entrevista con el programa El Partidazo en la cadena de radio COPE.

Jémez después matizó y agregó que no todos en México tienen ese comportamiento. “Los mexicanos no son así. Son solo unos pocos y no representan al pueblo mexicano”.

El fin de semana, Las Palmas quedó condenado al descenso tras perder 4-0 en casa ante el Alavés, obteniendo hasta el momento 21 unidades para estancarse en la posición 19 de la tabla general, por lo que su continuidad con el equipo está en duda para el siguiente torneo en la Segunda División.

Esta no es la primera ocasión en que Jémez habla sobre los mexicanos, especialmente de la prensa, ya que hace algunos meses decía, “Me lo he pasado muy bien en México, además llegué y puse a todo el mundo en su sitio. Fue un año muy duro, porque es un país durísimo que vive y respira por y para el futbol”, apunto en aquella ocasión.

Es español llego al mando de la Máquina para el Clausura 2017 torneo en el cual no clasificó a la liguilla, para el Apertura 2017 paso a liguilla pero fue eliminado por el América en los cuartos de final por lo cual rescindió su contrato.

Jémez dirigió 39 partidos de Cruz Azul de los cuales ganó 12, empato 16 y perdió 11.