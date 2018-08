Quiere Paola revancha frente a la guatemalteca Gabriela Martínez

Monterrey.- A Paola Longoria le dolió no poder lograr el tetracampeonato en el Mundial de Raquetbol, pero el mismo deporte le pone rápido la oportunidad de sacarse la espina, ahora en el tour profesional.

La raquetbolista mexicana sabe que su revancha ante la guatemalteca Gabriela Martínez, quien le ganó la Final en Costa Rica hace una semana, sólo se podrá saldar en otro evento de federación, pero a partir de hoy buscará sanar heridas en el arranque de la temporada del Ladies Profesional Racquetball Tour.



La potosina es anfitriona en su tierra natal, del "Paola Experience FENAPO", quinta edición, Grand Slam que abre la campaña 2018-2019 de la LPRT, en la que buscará su décima campaña como número uno.

No me gusta la derrota, me duele, me trauma, no sé cómo a veces enfrentarla. Creo que a veces uno se acostumbra a ganar y ganar y cuando no se dan los resultados, pues obviamente uno se pone a pensar en qué hizo mal, qué hizo bien, qué puede mejorar