"Soy inocente", dice Paolo Guerrero tras regreso a las canchas

Río de Janeiro, Brasil.- El peruano Paolo Guerrero afirmó este domingo al volver a las canchas con el Flamengo que su sanción de seis meses por dopaje fue “una injusticia” y que confía en que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) fallará a su favor: “el futbol es mi vida”.

Estoy “muy emocionado, con el estadio Maracaná lleno, vencimos 2-0 (al Internacional); es increíble vivir eso después de los seis meses que pasé por una injusticia, fuera del campo”, afirmó a la TV brasileña el '9', que entró la última media hora del segundo tiempo ovacionado por la hinchada.

No hice absolutamente nada que me pueda complicar, porque soy jugador profesional, me cuido, sé lo que puedo tomar y lo que no”, insistió.