"Lo que no quiero perder es la conciencia": Pelé a los 78 años

Brasil.-El ídolo del fútbol brasilero Edson Arantes do Nascimento, conocido en todo el mundo como 'Pelé', contó detalles sobre su estado de salud en una entrevista con Folha de Sao Paulo, en la que reveló que tuvo tres intervenciones quirúrgicas en las piernas, una rodilla y su columna.

El 'Rey' —otro de sus típicos apodos—, quien ganó los Mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, estuvo presente en el sorteo de la Copa del Mundo en 2017, pero finalmente no acudió a Rusia este año, situación que generó preocupación en el ambiente del fútbol.

Sin embargo, el recordado delantero del Santos de Brasil comentó: "Gracias a Dios, estoy bien. Me hicieron cirugías en los últimos años y no estoy al 100%. No siento más dolor, pero tengo debilidad". Asimismo, durante el reportaje, bromeó: "Tenía unas lindas piernas, mira cómo estoy ahora".

"Maradona fue uno de los mejores que hubo. Podés preguntarme si fue mejor que Messi. Y lo fue, claro. Mucho mejor". Firma: O Rei Pelé, a Folha de Sao Paulo. pic.twitter.com/2i2GYxXYp7 — VarskySports (@VarskySports) 5 de diciembre de 2018

En octubre, el histórico goleador de la 'verdeamarela' cumplió 78 años y su estado de salud es un tema de conversación entre los aficionados de este deporte. En efecto, según publicó el diario local, se perdió la última cita mundialista por recomendaciones médicas. "Quedarme en casa es muy difícil. Quedé debilitado cuando me cambiaron la cabeza del fémur en la primera cirugía", explicó el eterno '10'.

"En dos semanas dejaré el bastón"

A pesar de los obstáculos físicos, 'Pelé' sueña con poder ir a Qatar en 2022: "Bromeé con Tite y le dije que si sigue como entrenador de la selección, esta será la última copa que voy a jugar. Que después de eso no me convoque más". Para ese entonces, tendría 83 años.

Foto: AFP

A su vez, el ex futbolista también contestó si le tiene miedo a la muerte: "De vez en cuando estuve medio preocupado. Después de una cirugía no me recuperaba. Forcé de más la pierna izquierda y complicó mi rodilla. Pensaba que 'pagué la pena'". No obstante, aclaró: "Hoy hago fisioterapia y en dos semanas dejaré el bastón. Incluso sin ser más deportista, todavía estoy pagando la cuenta".

Asimismo, 'Pelé' continúa atendiendo sus compromisos contractuales en distintos países y afirma que no le molesta haberse mostrado públicamente en silla de ruedas. Para finalizar, aseguró: "Lo único que no quiero perder es la conciencia".