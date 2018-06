Islandia quiere ser la cenicienta del Mundial

Pocos equipos en esta Copa del Mundo han jugado tan lejos de su potencial como Nigeria. Y aunque todavía es temprano en el certamen, pocos han rebasado tanto las expectativas como Islandia. Ambas selecciones chocan este viernes en Volgogrado, en su segundo partido de la fase de grupos.

POR LA SORPRESA



Nigeria enfrenta la posibilidad de una eliminación anticipada si sufre un nuevo tropiezo, tras caer 2-0 ante Croacia. En contraste, Islandia podría dar un gran paso a los octavos de final con una victoria.

Finnbogason celebrando una anotación | AP



Islandia, que disputa el primer Mundial de su historia, es la nación más pequeña que haya competido jamás en el torneo, con una población de alrededor de 300 mil habitantes. Pero no padece complejos de inferioridad, como lo demostró en su empate ante la bicampeona mundial Argentina.

El marcador de 1-1 ante Lionel Messi y compañía fue resultado de un desempeño atrevido y de un gran esfuerzo colectivo. Aron Gunnarson, el barbado capitán de Islandia, comentó que la adrenalina seguía corriendo después del partido. Por lo tanto, instó a sus compañeros a controlar sus emociones.

Combinado de Nigeria durante un entrenamiento | EFE

El punto conseguido ante la albiceleste no valdrá “si no nos enfocamos en Nigeria y si no conseguimos un buen resultado”, advirtió. Nigeria no tiene excusa alguna para subestimar a Islandia. Aunque esta camada nigeriana es la más joven que haya acudido en representación del país a un Mundial, con un promedio de edad inferior a los 26 años, se esperaba más de la nación más poblada de África, con unos 185 millones de habitantes.

URGIDOS DE TRIUNFO



“Tenemos que ganar ante Islandia”, destacó el técnico Gernot Rohr. “Si ganamos el siguiente partido, todo será posible para lograr la clasificación”. Rohr acepta que sus jóvenes discípulos cometieron errores ante Croacia, principalmente en los saques de esquina. Ha prometido atender esa insuficiencia antes del cotejo frente a los islandeses. “Estos jóvenes jugadores necesitan un poco de tiempo. Aprenden”, afirmó. “A veces somos un poco ingenuos en las jugadas a balón parado, pero trabajaremos en eso”.

El técnico sugirió también que el veloz Ahmed Musa podría jugar desde el inicio para reforzar el ataque y alargar el juego por toda la cancha.

Rohr podría mudarse también a una línea de tres atrás, luego de optar por cuatro frente a Croacia y su ataque de tridente.

Pero Rohr señala que Obi Mikel, el experimentado capitán, seguiría jugando en una posición de volante ofensivo. Durante buena parte de su carrera, particularmente cuando estaba en el Chelsea, el jugador de 31 años ha desempeñado una tarea más bien defensiva.

“Desde hace dos años, cuando llegué a Nigeria, jugamos todo el tiempo con él en este papel de medio ofensivo, y todo ha ido muy bien”, dijo el alemán Rohr. “El equipo se ha construido en torno suyo”.