En el PSV quieren retener a Chucky Lozano a como de lugar

Debido a las grandes actuaciones de Hirving 'Chucky' Lozano con la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018, extremo azteca se ha vuelto el objetivo de varios grandes clubes en el extranjero; sin embargo, su actual club, el PSV Eindhoven pareciera estar a gusto con él por lo que se negarían a negociar su traspaso.

De acuerdo con Record, así lo dejó en claro el nuevo técnico de los 'Granjeros', Mark Van Bommel, quien confesó su disposición de mantener al delantero para la siguiente temporada, por lo que a pesar de las especulaciones el club rechazaría una oferta de 50 millones de euros por el mexicano.

'Chucky' Lozano | Foto: Twitter

"No tomo en cuenta una salida de Lozano. No queremos perderlo. ¿O podemos decir que no a una oferta de 40 o 50 millones de euros? Sí, eso es posible", declaró el estratega al medio holandés, 'De Telagraaf'.

Van Bommel, recalcó que tras una buena temporada que Chucky tuvo con el PSV, donde lograron conseguir el título y además asegurar su participación en la Champions League, será importante poder contar con la participación del jugador de 22 años.

Entrenamiento del PSV | Foto: Twitter

"Queremos conservar la plantilla porque nos ilusiona la Champions League y haremos todo en nuestro poder por lograrla. Además, no somos un club de esos que vendemos uno y compramos otros, siempre hay que tener un plan B preparado", añadió.

Lozano, joven promesa mexicano | Foto: AFP

Asimismo, el medio holandés informó que el Everton, Manchester United y el Barcelona son algunos de los equipos que habrían mostrado interés en hacerse de los servicios del mexicano.