Rafa Márquez se despide del futbol con emotiva carta

Luego de cerrar una carrera como jugador de más de dos décadas y de entrar en el libro de la historia tras disputar su quinto mundial, Rafael Márquez escribió un mensaje agradeciendo a cada uno de los pilares que lo acompañaron en su paso por las canchas.

Rafa Márquez se retiró como jugador en la Liga MX con el Atlas en mayo, mientras que su último duelo fue con la Selección Mexicana el 2 de julio ante Brasil en los Octavos de Final de Rusia 2018.

“Han sido veintidós años de carrera en los cuales me siento muy satisfecho de haber hecho muchos sacrificios, esfuerzos, errores, aciertos y como resultado de ello provocaron tristezas, en ocasiones decepciones, pero en su mayoría, muchas alegrías”, escribió el Káiser.

No me arrepiento de nada, ya que los aciertos y más los errores, me enseñaron a ser mejor día con día”.